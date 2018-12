Plesnivo presenečenje v prikolici

Pozimi ne pozabimo na prikolico. FOTO: Guliver/ Getty Images

Plesni se lotimo s sredstvom v pršilu. FOTO: Guliver/ Getty Images

Mnogi Slovenci so lastniki počitniških kamp prikolic, večina z njimi preživlja počitnice na hrvaški obali. Tradicija sega še v nekdanjo državo Jugoslavijo, ko je bila vsa obala skupna in je veliko Slovencev tam bodisi kupilo nepremičnino bodisi imelo v katerem od kampov stalno postavljeno prikolico.Govorimo o t. i. pavšalistih, ki jih je danes bistveno manj, vendar še zmeraj nezanemarljivo veliko. Med njimi najdemo druge in tudi tretje generacije, ki prisegajo na tovrstno preživljanje dopusta. A prikolice so v uporabi pet, največ šest mesecev na leto, recimo od maja do oktobra, pozimi jih lastniki odpeljejo domov, še pogosteje pa kar v posebne depoje, ki jih ponuja večina kampov. Tam prikolica stoji do pomladi, ko jo spet postavimo v kamp. Pri tem lastnike pogosto čaka neljubo presenečenje, če je pred zimskim skladiščenjem, če lahko tako zapišemo, ne pospravijo in očistijo, kot je treba. Zlasti neprijetno bo, če se v prostoru naseli plesen, ki jo je precej težko odpraviti.Vedeti moramo, da ima plesen v zaprtih prostorih, kadar se se vanje zaleze vlaga, ki je v obmorskih krajih ne manjka, idealne razmere za razvoj. Najprej je sploh ne opazimo, nanjo opozarja le neprijeten vonj, ko pa se po vogalih, robovih in težko dostopnih kotičkih začne nabirati zelena ali črno obarvana obloga, je skrajni čas za alarm in ukrepanje.Da bi to preprečili, je treba prikolico jeseni temeljito očistiti in posušiti vse tekstilne predmete, vzmetnice, odeje, blazine in drugo. Še bolje je, če vse odnesemo domov in operemo. Prav tako je treba temeljito počistiti hladilnik, ga odklopiti in pustiti odprtega. Ko prikolica sameva, bi bilo zelo dobrodošlo, če bi lahko ob lepem vremenu vsaj občasno odprli okna in vrata, da bi se prostor temeljito prezračil.Če se kljub temu čez zimo zaredi plesen, se je treba odstranjevanja lotiti temeljito. Kupimo ustrezno sredstvo za odstranjevanje plesni, pri čemer dobro preberimo deklaracijo, da ne bomo vnašali strupov, in se posvetujmo s prodajalcem. Uporabimo sredstva v pršilu, saj bomo le tako dosegli najbolj skrite in nedostopne kotičke v prikolici. Zapisano velja tudi za plovila s kabino, čolne, jadrnice in jahte, ki so pozimi precej manj v uporabi kot poleti.