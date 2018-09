Pet najbolj umazanih kotičkov doma

Vsaki gospodinji je povsem jasno: ne glede na to, kako pridno in redno čisti dom, vedno so v njem skriti kotički, na katerih se nabira več umazanije, kot bi pričakovali. Kelly Reynolds, biologinja z univerze Arizona, je takole sestavila seznam petih najbolj umazanih kotičkov doma. Zanimivo, med njimi ni straniščne školjke. Gobica za pomivanje posode Gobice in krpe za pomivanje posode ter brisanje površin v kuhinji vedno znova presenečajo. Na površini večine je namreč mogoče najti številne, zdravju neprijazne bakterije, med njimi salmonelo, E. coli in stafilokoke. Po vsaki uporabi jih zato dobro splaknite, posušite in enkrat na teden stare zamenjajte z novimi. Kuhinjsko korito Na površini korita v kuhinji se nahaja več kot 500.000 bakterij, kar je desetkrat več kot na povprečni straniščni školjki, je povedala biologinja. Tja se prenesejo med pripravo hrane, zato bi morali kuhinjsko korito redno čistiti z dezinfekcijskimi pripomočki ter zlasti biti pozorni na mesta okoli odtokov in pipe. Daljinski upravljavci Daljinski upravljalniki, računalniške tipkovnice in prenosni telefoni so prav tako na vrhu tega seznama. Odlagate jih na različne površine, jih v rokah držite med hranjenjem ali jih prijemate z umazanimi rokami, kar pomeni, da se na njih nakopiči ogromno nesnage in bakterij. Preproge Na preprogi v predsobi ali dnevni sobi, kjer hodi veliko ljudi, je lahko več kot 100.000 bakterij na kubični centimeter. V vlaknih se namreč kopičijo celice kože, drobtinice hrane, cvetni prah, dlake hišnih ljubljenčkov, umazanija s čevljev in še bi lahko naštevali. S hojo in z igranjem na preprogah se te dvigajo v zrak, prihajajo v stik z dihali, kar lahko vodi v resne alergije. Brisače v kopalnici Če brisača v kopalnici ostane vlažna 20 minut ali dlje, se v njenih vlaknih začnejo razmnoževati bakterije, ki se med brisanjem znova prenesejo na kožo ter prihajajo v stik z očmi in s telesnimi sluznicami. Med vsako uporabo bi se zato morale povsem posušiti, prav tako je obvezna redna, vsakodnevna menjava uporabljenih s svežimi in pranje pri temperaturi vsaj 60 stopinj Celzija.