Pet ključnih korakov za dolgo svežino novoletnega drevesca

Prisegate na naravno smrečico. Brez vonja po smrečju za vas preprosto ni prazničnega vzdušja. A naravno drevesce ima tudi temno plat: ko začnejo odpadati iglice, hitro izgubi svoj čar.

Na srečo je z nekaj preprostimi načini mogoče poskrbeti, da bo božično-novoletni naravni okras dolgo lep in svež. Prepričajte so o svežini izbranega drevesca Preden kupite smreko, bor ali jelko napravite preprost test: z dvema prstoma primite iglice in jih povlecite. Če vam ostanejo med prsti, drevo ni več sveže. Prav tako lahko izbrano drevesce primete za deblo in z odsekanim delom udarite po tleh. Če odpade le nekaj iglic, nič hudega. Če z njega kar dežujejo, poiščite drugo možnost. Izberite pravo vrsto Nekatere vrste iglavcev iglice zadržijo dlje, kot druge. Nordijska jelka je denimo znana po svoji obstojnosti. Tudi srebrna jelka vas ne bo razočarala. Nekoliko dlje, kot običajna smreka iglice ohrani bor, je pa res, da z značilnim vonjem najbolj razvaja lepotica iz domačih gozdov. Upoštevajte najboljši čas za nakup Ta se giblje med 20. in 24. decembrom. Tedaj je povpraševanje največje in ker ponudniki hitro obnavljajo zaloge, so drevesca v njihovi ponudbi praviloma sveža. Bodite pozorni na težo drevesa Potem, ko najdete drevo primerne velikosti in višine, preverite še njegovo težo ter debelino debla: težje, kot je in debelejše, deblo, kot ima, dlje bo sveže, saj oboje pomeni, da zadržuje več vode. Pravilno vzdrževanje Odrezano drevo praviloma traja nekje štiri tedne. Da iglice res ne bi povzročale težav, ga postavite v podstavek z vodo ali v lonec z zemljo ter okras občasno zalijte. Prav tako ga ne postavljajte v bližino grelnih teles, kajti topel zrak pospeši propadanje, pod njegovim vplivom pa lahko vejice izgubijo značilno zeleno barvo ter postanejo neprivlačne rjave.