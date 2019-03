Park nagrajuje in vabi

Podelili bodo nagrado za do narave prijazno dejavnost.

Ob tematskih vikendih se boste lahko popeljali z drevakom.

Domačini lepo skrbijo za jezero.

Podelili bodo nagrado za do narave prijazno dejavnost.

Notranjski regijski park (NRP) je objavil razpis, ki se ga bodo razveselili vsi tisti, ki radi skrbijo za ohranjanje narave, poleg tega pa so njihove storitve do okolja prijazne. Prav tako lahko na nagrado računajo vsi, ki so zavezani trajnostnemu razvoju in prepleteni z naravnimi danostmi. Na razpis se lahko prijavo tudi vsi, ki vse to še načrtujejo. Pogoj je seveda delovanje na območju NRP. Podelili bodo namreč nagrado za do narave prijazno dejavnost, PBB Award.»Pro-Biodiversity Business Award (PBB Award) je priznanje, ki ga želimo podariti prebivalcem in podjetjem z območja Notranjskega regijskega parka, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju tega dela Slovenije, in jim z njim pomagati do realizacijeideje za do narave prijazno dejavnost ali storitev. Podelitev nam omogoča mednarodni projekt Eco Karst,« so pojasnili v NRP. Prijavijo se lahko posamezniki, podjetja, kmetje, turistični vodniki, turistične kmetije in drugi.Kaj nagrada pravzaprav je oziroma kaj dobi zmagovalec natečaja? »Nagrajenec bo prejel pomoč pri uresničitvi ali nadgradnji do okolja prijaznega delovanja, bodisi v obliki storitve (npr. tisk brošure in drugega promocijskega materiala) bodisi v obliki izobraževanja in študijskih izletov s področja njegove dejavnosti,« so še povedali v NRP.Prijavnice bo pregledala šestčlanska komisija, ki jo sestavljajo:(predstavnica občine Cerknica),(vodja projekta LIFE Stržen),(direktorica podjetja Projekti Elabo),(sekretarka Območne obrtno-podjetiške zbornice Cerknica),(vodja TIC Cerknica) in(koordinator projekta Eco Karst).Nagrade v skupni vrednosti 4000 evrov bodo podelili dvema najboljšima kandidatoma. Zmagovalca bosta dobila tudi nalepke s simbolom PBB Award in oznako »naravi prijazna dejavnost«.Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani Notranjskega regijskega parka. Rok za oddajo prijav v elektronski ali pisni obliki je 5. april 2019 do 15. ure, zmagovalca pa bodo razglasili na slavnostni prireditvi, ki bo v četrtek, 25. aprila, ob 11. uri.Konec aprila Notranjski park spet začenja tematske vikende. V nasprotju s prejšnjimi leti bodo ponudbo popestrili in aktivnosti za obiskovalce Cerkniškega jezera organizirali tudi ob sobotah.Konec maja bodo pripravili še tradicionalno prireditev Dnevi Notranjskega parka, ki bo letos potekala od 22. do 25. maja, že drugič v sklopu projekta LIFE Stržen. Osrednja prireditev bo v soboto, 25. maja, na parkirišču ob Cerkniškem jezeru, kjer bodo pripravili različne aktivnosti, hkrati bodo postavili stojnice številnih obrtnikov, ponudnikov in društev ter kulinarične stojnice, na katerih bodo poskrbeli, da obiskovalci ne bodo lačni.