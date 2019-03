Oldtajmerska štafeta je uspela

Milan Lavrič in njegov lincoln continental mark IV

Pripravili bodo tudi nekatere druge prireditve, denimo sejme, na katerih prodajajo rabljene avtomobilske dele. Osrednji dogodek lanskega leta, ki je bilo tudi leto evropske kulturne dediščine, je bila štafeta od Pirana do Goričkega.»Naša zveza starodobnih vozil je v letu evropske kulturne dediščine dosegla velik uspeh,« pravi predsednik zveze mag.»Na začetku leta 2018 smo se spraševali, kaj lahko mi, torej lastniki starodobnikov, naredimo v tem letu. Hkrati smo se začeli zavedati, da so tudi naša stara vozila del kulturne dediščine, saj je tudi tehniška dediščina del neke kulture. Odločili smo se, da izpeljemo zanimivo prireditev, ki smo jo poimenovali Štafeta od Pirana do Goričkega. Posamezna lokalna društva, ki združujejo ljubitelje starodobnikov, so pripravila srečanja lastnikov veteranov, ob tem pa oglede kulturnih ustanov, muzejev, spomenikov in podobno. Vsaka taka organizacija je predala podatke naslednjemu društvu o tem, koliko jih je bilo in kaj so delali. Zato smo to poimenovali štafeta. Na koncu smo ugotovili, da je sodelovalo 33 društev iz vse Slovenije s približno 3500 udeleženci. To je bil izjemen dogodek, ki je bil sestavljen iz 33 prireditev. Kot poznam zadeve v FIVI, mednarodni oldtajmerski organizaciji, podobne prireditve še ni bilo. Imeli so sicer posamezne dogodke, na katerih so se spomnili leta evropske kulturne dediščine. Lahko smo ponosni, da nam je naša štafeta lepo uspela.«V Zvezi SVS se ukvarjajo še z drugimi aktivnostmi. Tako bodo pripravili šolo za tehnične komisarje, saj morajo vsako leto opraviti šolanje in izpit, da lahko ocenjujejo vozila. »Pripravili bomo tudi srečanja ob kavi, ki jih bomo namenili predvsem druženju in mlajšim lastnikom starodobnikov oziroma tistim, ki bodo to šele postali, da jih na ustrezen način navdušimo za to dejavnost. Mladi poudarjajo, da so srečanja lastnikov veteranov s panoramsko vožnjo preveč toga, zato iščemo nove oblike teh dogodkov. Roko na srce, mogoče smo tudi mi prestari ali pa smo predolgo v tem delu.«V Zvezo SVS je trenutno vključenih 47 društev in od 4000 do 5000 ljudi, ki imajo v lasti okoli 10.000 najrazličnejših vozil. Letos se bo zvrstilo od 60 do 70 prireditev, žal pa prihaja do inflacije, poudarja mag. Uratnik: »Preveč je tega. Vsaka vas hoče imeti svoj klub oziroma društvo. Vsaka pokrajina ima neke svoje zveze. Tega nikomur sicer ne želimo preprečiti, a žal prihaja do množičnosti, ki pa ni najboljša, torej postaja slaba. Ko želimo na drugi strani pripraviti izbor vozil, pa bi si želel, da je to na višji ravni, vendar lahko ugotovim le, da za to ni denarja in zanimanja. Lastniki starodobnikov morajo za vsako srečanje odšteti prispevek, na primer 30, 40 ali 50 evrov, pa se to lahko hitro pozna v denarnici.«In kaj Zveza SVS načrtuje za letos? »Med drugim si želimo, da bi spet izpeljali izbor najlepših starodobnikov, concours d'Elegance. Zadnji je bil leta 2017 na Bledu, lani pa ga žal nismo izpeljali. Pri izboru sodeluje tudi Mercedes Benz classic klub Slovenija. Predsednik tega kluba je predlagal, da bi sodelovali obe zvezi, torej naša Zveza SVS in Slovenska veteranska avto-moto zveza, vendar, kot kaže, ne bomo našli skupnega jezika. Njihovi člani bodo sicer povabljeni, da bodo sodelovali na izboru najlepših vozil.«Zveza SVS bo tudi letos pripravila prvenstvo Slovenije, to je sedem prireditev, po katerih bodo sešteli rezultate. »Razglasitev bomo pripravili v tistem kraju, od koder bo prišel zmagovalec. Lani je bilo to koprsko društvo Adria Classic, razglasitev rezultatov in podelitev priznanj pa so v izjemnem filmskem slogu pripravili v Portorožu,« pravi predsednik Zveze SVS.Kaj pa starost oldtajmerjev? Obiskovalci srečanj namreč opažajo, da je na teh dogodkih veliko vozil, ki po videzu niti niso tako stara, saj jih srečujemo celo v rednem prometu. »To je problem,« se strinja mag. Uratnik.»Uradna definicija za starodobnike pravi, da so to vozila, ki so starejša od 30 let. Pomemben je torej datum proizvodnje. Da, to so letniki 1988, ko so iz tovarn prihajala že dobra oziroma solidna vozila z veliko elektronike, ki so povsem vozna. Pri tem pa moramo biti natančni: starodobno vozilo mora biti takšno, kakršno je prišlo iz tovarne – obnovljeno ali ohranjeno. Če je obnovljeno, mora biti pravilno obnovljeno.«