Oktobra in novembra sadimo česen

Pogosto ga sadimo med jagode, ki jih varuje pred plesnimi.

Z jesenskim in pomladnim sajenjem bomo imeli pridelek česna vse leto. FOTO: Guliver/Getty Images

Brez česna ni kuhinje in ne vrta. Je zdrav in jedem daje posebno noto, njegovo gojenje pa ni preveč zahtevno. Sadimo ga spomladi in jeseni, s pravilnim izborom sort pa ga bomo imeli na voljo vse leto. Kar je za velike potrošnike zelo pomembno, saj v trgovinah česen domače pridelave ni ravno poceni, kitajskega pa se vsi raje izognemo.Jeseni s sajenjem ne hitimo, najboljši čas je oktobra in novembra, morda v zadnjih dneh septembra, Primorci ga lahko posadijo še v decembru. Tako kot za čebulo tudi za česen velja, da ne mara hlevskega gnoja, zato izberimo gredo, ki ni bila gnojena vsaj dve leti. Če je zemlja zelo siromašna, pognojimo s kompostom. Glede tal ni zahteven, pomembno je le, da so dobro odcedna, sicer bo v vlažnem obdobju hitro začel gniti. Če je v obdobju začetne rasti suša, česen zalivamo, pozneje pa ga ni več treba. Česen za sajenje lahko kupimo ali uporabimo svoj pridelek. V obeh primerih bodimo pozorni in izbirajmo samo zdrave in nepoškodovane stroke, zato previdno tudi pri delitvi glav.Pri domačem pridelku smo težko povsem prepričani, da ni okužen z boleznimi ali škodljivci, ki se v tem primeru prenašajo na naslednji pridelek, zato je morda boljše kupiti semenski česen, ki je zagotovo neoporečen. Preventivno pa stroke pred sajenjem za 10 ali 15 minut namočimo v žajbljev ali kamilični čaj, ki delujeta antiseptično. Česen, če mu namenimo svojo gredo, običajno sadimo v vrste. Izberemo debele stroke in jih s širšim delom navzdol potisnemo do 10 centimetrov globoko, razdalja med njimi naj bo okoli 10 centimetrov. Lahko posadimo tudi bolj drobne, ki jih bomo spomladi pobrali in uživali mlade liste.Pri česnu je zelo pomembno, da upoštevamo kolobar. Na isto gredo ga ne sadimo vsaj tri leta, prav tako ne na grede, kjer so rasle njegove sorodnice čebula, por, drobnjak in druge čebulovke. Prav tako je bolje, da ga ne sadimo za kapusnicami in stročnicami. Najbolje, če mu odmerimo gredo, kjer so prej rasli korenje, paradižnik, kumare in solata. Dobro se obnese v mešanih posevkih, zlasti s korenjem, paradižnikom, kumarami in rdečo peso, dobra soseda sta tudi z jagodami. Pravzaprav je česen tisti, ki naštete rastline varuje pred plesnimi, zato ga je res dobro posaditi med njimi. Alenka Kociper