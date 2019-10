Oh te mravlje! Nadloga, ki pa se jo zlahka rešimo

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Poskusite s cvetličnimi lončki. FOTOGRAFIJE: Guliver/Getty Images

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Poprova meta je lahko dober odganjalec malih črnih ali rdečih žuželk.

Majhne, pa tako nadležne. To bi lahko, ko nam z obiski naših domov začnejo kravžljati živce, rekli za mravlje, majhne črne ali rdeče žuželke, ki druga za drugo počasi stopicajo do naše hrane. In to tako vztrajno, da moramo, če se jih ne znebimo, hrano hermetično zapreti.A k sreči vse skupaj le ni tako brezupno. Če vam zares povzroča toliko težav, lahko nadlogi enkrat za vselej naredite konec, in to popolnoma naravno. V nadaljevanju vam ponujamo 16 učinkovitih nasvetov, od popra pa do cimeta in celo šolske krede.Pa začnimo s poprom in soljo. Obe v kuhinji pogosto uporabljeni začimbi mravlje dobesedno sovražijo. Kajenski poper potresite v bližino luknjic, kjer opazite, da prihajajo v prostor, oziroma tam, kjer si jih ne želite. Sol potresite ob okviru vrat ali na samo njihovo pot. Te se bodo soli začele izogibati, vi pa boste končno imeli mir. V boju proti tem majhnim žuželkam lahko uporabite tudi moko, kavo, cimet, lovorjev list, kis in sladkor v prahu. Tako kot denimo soli se mravlje rade izogibajo tudi moki. Potresite jo ob njihovi glavni poti in problem bo kmalu rešen.Enako lahko storite s cimetom. Če ves čas silijo v kuhinjske predale, kjer imate shranjeno hrano, jim pot prekrižajte s cimetom. Tega lahko posujete kar pred balkonska oziroma druga vrata, kjer mravlje vstopajo v vaš dom. Na podoben način si lahko pomagate tudi z lovorjevim listom in tudi s kavo. Vonj po kavi drobne žuželke namreč že od daleč odganja, saj jim ta smrdi. Na mesta, kjer so mravlje, lahko potresete tudi mešanico sode bikarbone in sladkorja v prahu.Pravi čudež dela tudi kis. Če ga zmešate skupaj s sredstvom za pomivanje posode in mešanico poškropite v luknjice, skozi katere prihajajo mravlje, boste imeli končno mir.Proti mravljam se lahko borite tudi z limono, olupki pomaranče in kumar. Olupke pomaranč v blenderju zmeljite v gladek pire. Nato dodajte eno skodelico vode in mešanico prelijte prek kritičnih zunanjih površin, kjer mravlje ves čas vztrajajo. Z mešanico lahko polijete tudi mravljišče. Če boste uporabili limono, stisnite njen sok in ga pokapljajte po mestih, kjer je mravelj največ. Tako kot vonja kave ne marajo niti vonja limone. Po lupljenju kumare olupke položite na mravljišče ali pot, po kateri korakajo mravlje, in težav z njimi bo kmalu konec.Omenimo še nekaj drugih dobrih načinov za odganjanje mravelj. Se spomnite šolskih kred? Kalcijev karbonat, iz katerega so narejene, mravlje sovražijo. Vse, kar je treba narediti, je, da na tla s kredo zarišete črto in mravlje je ne bodo prestopile. Doma imate zagotovo dvostranski lepilni trak. Nalepite ga predvsem tam, kjer imate hrano. Tako jo boste najbolje zavarovali pred mravljami, saj se bodo zalepile na trak in ne bodo mogle ne naprej in ne nazaj.Naredite lahko tudi poseben sprej za boj proti mravljam. V vodo dodajte malo tekočega mila in nekaj kapljic sivkinega eteričnega olja, dodajte še malo mletega lovorja, klinčkov in poprove mete. Mešanico poškropite na mestih, kjer se zadržujejo majhne nadloge. Enako lahko storite z otroškim pudrom: najbolje ga je potresti na mestih, kjer mravlje vstopajo v vaš dom.In še zadnji nasvet. Če na vrtu opazite mravljišče, mravlje pa vam res ves čas že močno načenjajo živce, vzemite cvetlični lonček, ga obrnite in postavite nad mravljišče. Skozi luknjo vlijte vrelo vodo in mravelj ne bo več.