Odprimo okna trikrat na dan

Vlaga je naša stalna spremljevalka, ne nazadnje več kot 70 odstotkov našega telesa sestavlja voda. Pri normalnem gibanju ustvarimo oziroma izločimo kakšnih 100 gramov vlage, če bi sekali drva, od dva- do trikrat več. Pozimi pri nizkih temperaturah tega seveda ne občutimo, ker hitro izhlapi. Včasih so rekli, da dovolj učinkovito delaš takrat, ko te pozimi oblije pot. Kar pa seveda ni najbolj zdravo.



V kubičnem metru zraka je pri temperaturi 22 °C običajno okoli 22 gramov vode, kar pomeni 100-odstotno vlažnost. Kar precej, če pomislimo, da zrak z zamahom roke komajda občutimo. Več vode zrak ne more sprejeti in v tistem trenutku se vlaga spremeni v vodne kapljice.



Če se prhamo v majhni, štiri kvadratne metre veliki kopalnici s prostornino slabih šest kubičnih metrov, bomo v petnajstih minutah pridelali kilogram in pol vlage. Zrak bo postal nasičen z vlago in brisače se nam bodo močno navlažile, saj smo daleč presegli mejo 100-odstotne vlažnosti.



Nižja je temperatura zraka, manj vlage bo v njem. Denimo pri 0 °C lahko tako mrzel zrak sprejme le še 4,4 grama vode.

Precej vlage ustvarimo tudi pri kuhanju, izračuni so pokazali, da od pol kilograma do celega, odvisno od surovin, zahtevnosti in časa kuhanja. Tudi pri kuhanju bomo ustvarili v zraku preveč vlage. Če kuhamo trikrat na dan in kuhinje ne zračimo, češ da je zunaj hladno, se bo na stenah prej ali slej pojavila plesen.



Zato je poleg sredstev za preprečevanje razvoja in zatiranje plesni pametno stanovanje zračiti vsaj trikrat na dan. Za bivanje je idealna 50-odstotna vlažnost v prostoru. To bomo po kuhanju kosila ali prhanju dosegli, če bomo odprli okno – zadostuje že za nekaj minut. Z rednim prezračevanjem, vsaj trikrat na dan, bomo močno pripomogli k zatiranju plesni.