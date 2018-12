Odkrito, kakšna darila najbolj osrečujejo obdarovane

Nakit, parfum, darilni bon, knjiga? To so ideje, ki večini pridejo na misel tedaj, ko razmišljajo, s čim za praznike razveseliti sorodnike, prijatelje, partnerje in druge ljube osebe. A če se tudi vam porajajo te ideje, naj vam povemo: najboljša darila se ne skrivajo v velikih, pisanih zavojih. Večina se veseli novih izkušenj in doživetij Kot so odkrili ameriški strokovnjaki, se obdarovani najbolj razveselijo dogodivščin, izkušenj in skupaj preživetih trenutkov. Do tega so se dokopali z analizo šestih različnih raziskav, v katerih so prostovoljci izražali želje o darilih pod smrečico. Darila, ki povezujejo Torej: vstopnice za koncert, potovanja (pa čeprav samo za enodnevni izlet), obisk sprostitvenega centra, tečaj kuhanja, degustacija vin, skakanje s padalom in podobni darovi so zadetek v črno.

Obdarovani se takih daril najbolj razveselijo in si jih za vedno zapomnijo. Občutki hvaležnosti so tedaj, ko jih prejmejo, mnogo izrazitejši kot ob odvijanju materialnih darov.



In najboljše od vsega: izsledki študije so pokazali še, da taka darila dodatno povezujejo ljudi. Prav v tem pa je smisel prihajajočih praznikov.