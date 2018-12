Odišavite stanovanje

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Posodice z doma izdelanim potpurijem vas ne bodo razočarale. FOTO: Guliver/Getty Images

Eterična olja

Sveče ali olupki

Naravne rastline

Sveže rastline zagotavljajo naraven vonj, za praznike najprimernejšo aromo oddaja smrečje. Četudi je vaša jelka umetna, lahko iz svežih vejic izdelate ikebane ali jih preprosto denete v vazo ter okrasite in z njimi pobožate oči in nos. Lahko naberete storže, jih nakapljate z eteričnim oljem smreke in uporabite kot samostojni dekorativni element z vlogo dišave.

Veliko je načinov, kako v dom priklicati praznično vzdušje, tudi s pravim vonjem, ki nas popelje v božično-novoletni čas, prebudi spomine, pričakovanja in toplino. To obdobje je res nekaj posebnega: arome smrečja, dišečega peciva in okusnih jedi se prepletajo z vonjem pomaranč, mandarin, izbranih začimb in vročega voska.Kako pa tudi tedaj, ko v pečici in na štedilniku ne nastajajo dobrote in je vaša smrečica umetna, dom odeti v praznične dišavne note? Ponujamo vam nekaj odličnih idej.Ponudba eteričnih olj na trgu je pestra, med njimi so tudi takšna, katerih vonj lahko enačimo s prazniki. V izparilnike nakapljajte nekaj kapljic eteričnega olja cimeta, smreke, primerna so olja pomaranče, bora, nageljnovih žbic. Lahko jih uporabljate posamično ali v različnih, vam ljubih kombinacijah. Pri nakupu pazite le, da boste izbrali povsem naravna, brez kemičnih primesi.Iz njih lahko izdelate tudi naravno, dišeče razpršilo. Zanj potrebujete prazno stekleničko z razpršilnikom (100 mililitrov), deset kapljic eteričnega olja cimeta, 60 kapljic eteričnega olja pomaranče, 20 kapljic eteričnega olja nageljnovih žbic, 30 mililitrov vodke in destilirano vodo. V stekleničko nalijte vodko in ji dodajte eterična olja. Embalažo zaprite in dobro pretresite. Počakajte dve uri, dolijte vodo in še enkrat pretresite. Tako izdelano dišavo pršite v zrak ter uživajte v prazničnem vonju, izberete pa lahko tudi kombinacijo drugih olj.Da je mogoče z dišečimi svečami odišaviti dom, že veste. Tudi med prazniki so vam lahko v pomoč, a da bi bile prijazne do zdravja, izberite sveče iz naravnega materiala in z dodatkom naravnih dišav. Boljše kot sveče iz parafina so tiste iz čebeljega ali sojinega voska z aromami, ki spominjajo na praznike, cimet, jabolka, citrusi, smreka, vanilja, ciprese in podobni so v skladu z letnim časom.Saj veste, kako se tedaj, ko se na štedilniku kuha odlična jed, z njeno aromo napolni celotno stanovanje. Moč pare lahko uporabite tudi pri prazničnem vzdušju. V lonček stresite olupke pomaranče, dodajte cimetovo palčko, žličko nageljnovih žbic in prelijte z vodo. Lonček postavite na štedilnik, mešanico segrevajte do vretja in uživajte v bogatem vonju pare, ki se medtem sprošča. Ni vam treba kuhati, če ne želite: posušene le nadevajte v lične posodice in razporedite po stanovanju. Lahko se igrate s sestavinami, uporabite jabolčne olupke, stroke vanilje, smrekove vejice in storže, skratka vse, kar diši po božiču.