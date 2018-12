Ne pustite živali same

90 odstotkov lastnikov pusti žival in odide.

V Sloveniji drugače

Z izgubo hišnega ljubljenčka se večina izmed nas sooči najmanj enkrat v življenju. Za marsikoga je to tragedija, ki ga globoko pretrese. Večina lastnikov misel na slovo od dolgoletnega sopotnika odlaga do zadnjega trenutka, nato pa se niso sposobni soočiti z realnostjo. To potrjuje tudi izjava nekega ameriškega veterinarja, ki je razkril, kaj je najtežji del njegovega poklica: to je uspavanje živali, je povedal in dodal, da lastniki v kar 90 odstotkih primerov niso prisotni, ko jim daje usodno injekcijo. "V zadnjih trenutkih življenja žival po sobi panično išče lastnika, in to me uniči," je še pristavil. Njegovo izjavo je na spletu delila, ki k veterinarju na preglede vozi svojo žival, ter doživela velik odziv. Oglasili so se tudi iz veterinarske klinike Hillcrest v južnoafriškem KwaZulu-Natalu ter potrdili, da tudi oni skoraj moledujejo lastnike, naj ostanejo z ljubljenčki vse do konca. Zavedajo se, da je to za njih zelo težko, a vendar morajo zbrati moč. "Prosimo vas, ne pustite svojih živali. Ne prisilite jih, da zapustijo ta svet v sobi, polni tujcev, na kraju, ki ga ne marajo. Večina ljudi ne ve, da vas iščejo, ko jih zapustite. V obrazu vsake osebe v sobi poskušajo najti ljubljenega lastnika. Ne razumejo, zakaj ste jih zapustili, ko so bolne, prestrašene, stare ali umirajo za rakom in potrebujejo vašo tolažbo."Spregovorila je tudi veterinarka iz Melbourna, ki ostarele pse evtanazira na njihovih domovih. Ima nekoliko drugačno izkušnjo, saj pravi, da so živali pri njej sproščene, lastniki pa včasih preveč razburjeni, zato jih prosi, naj zapustijo prostor. Nikoli ni doživela, da bi bile živali v zadnjih trenutkih nemirne, saj si vzame čas, z njimi se pogovarja, jih miri in s pomočjo pomočnice potolaži. "Seveda so domače živali razburjene, če jih pustimo v neznanem okolju, kot je veterinarska klinika. Tega ne bi bilo, če bi vedele, kje so. Ravno zato tudi jaz svetujem, da ostanete z ljubljenčkom v kliniki, če se odločite, da ga boste tam uspavali," pravi veterinarka in dodaja, da se vsak človek drugače sooča s situacijo, lastniki, ki jim uspavanje ljube živali povzročila veliko čustveno breme, pa bi morali ob njej ostati ravno zato.Omenjenih izkušenj pa nimajo na veterinarski postaji v Ljubljani. Tudi postopek evtanazije je pri nas očitno drugačen, saj žival najprej dobi narkozo in šele potem jo uspavajo. "Pri nas je bistveno nižji odstotek lastnikov, ki žival zapustijo," nam je pojasnil. Usmrtitev na domu ne izvajajo, saj že tako delajo z minimalno zaposlenimi, obstajajo pa načini, da se v dogovoru izvede tudi tovrstni pristop, če žival na domu pokopljejo v skladu z zakonodajo. Dejstvo je, da je evtanazija skrajno neprijetna izkušnja, a morajo biti lastniki živali nanjo pripravljeni in jo izvesti z mislijo na bitje, ki se poslavlja. Andrej Predin