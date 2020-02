Ne pristanejo vedno na tacah

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Hitro ocenijo svoj položaj in se ustrezno pripravijo na pristanek.

Nimajo nadnaravnih lastnosti, so pa zelo spretne.

Mačke so za mnoge naravnost čarobna bitja, zaradi izjemne spretnosti, refleksov, ravnotežja in motorike jim pripisujejo kar nadnaravne lastnosti. Toda devet mačjih življenj je seveda le mit in tudi mačke se lahko usodno poškodujejo – a imajo za to veliko manj možnosti kot katera druga žival ali človek.Radi rečemo, da mačke vedno pristanejo na tačkah, a to še zdaleč ne drži. Dejstvo je, da imajo izjemno razvit center za ravnotežje, zaradi katerega lahko med padcem, tudi če proti tlom drvijo s hrbtom, hitro ugotovijo, kakšen je njihov položaj v zraku in kako se obrniti, da se rešijo. Tako največkrat pristanejo na vseh štirih, ki jih rahlo pokrčijo, zaradi česar se moč udarca razporedi in se sklepi razbremenijo, možnosti za poškodbe pa zmanjšujeta tudi skrajno prožna hrbtenica in nizka teža.A ker preobrat, pravzaprav akrobacija v zraku, zahteva nekaj časa, imajo mačke po statistiki več možnosti za preživetje pri padcih z večje višine kakor manjše. Mačke naj bi bile tako zmožne preživeti ekstremne nesreče, zalomi pa se jim lahko pri na videz nedolžnih, opozarjajo strokovnjaki, ki seveda kljub temu odsvetujejo preizkušanje skrajnih sposobnosti domačih živali in priporočajo varno okolje tudi za vaše spretne ljubljenke. Saj veste, vsako pravilo ima izjeme.