Ne posedajte doma, zimska rekreacija krepi

Naj ne mirujejo na mrazu

Tudi doma ne posedajte

Sneg in temperature pod ničlo marsikoga odvrnejo, da bi zapustil topel dom, razen če mu zaradi takšnih ali drugačnih obveznosti drugega ne preostane. A strah pred mrazom ne bi smel biti tako velik, zimska idila, če se toplo oblečete, ne prinese samo boljšega zdravja, ampak tudi vsesplošno dobro počutje. Obenem boste ohranjali ali celo izgubili nekaj odvečne telesne teže, predvsem v času skorajšnjih praznikov, ko se marsikdo prenajeda.In kaj vse lahko počnete ob mrzlih zimskih dnevih? Vedno se lahko sprehajate. Oblecite se v lahka in topla oblačila, ki jih lahko po sistemu lupljenja čebule slačite. Ko se boste že dodobra ogreli, se tako ne boste preveč znojili in tvegali prehlada.Če ste med tistimi, ki si zime ne predstavljajo brez zimskih športov, se odpravite do bližnjega smučišča ali pa si privoščite tek na smučeh. Lahko si na noge nataknete krplje, s katerimi lahko hodite po zelo globoki in mehki snežni odeji. Tovrstna aktivnost zna biti zabavna ne samo za odrasle, ampak tudi otroke.In ko govorimo o otrocih, ne moremo mimo sani. Za najmlajše ni boljše zimske zabave, kot se z njimi spustiti po zasneženem hribu. K igranju v (zasneženi) naravi lahko otroke spodbudite z najsodobnejšimi tehnološkimi pripomočki. Organizirajte igro iskanja zaklada, pri katerem za pomoč uporabite GPS-naprave. V mestih se udeležite drsanja na prostem.Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) staršem svetujejo, naj otroke pri zimski dejavnosti na prostem ustrezno zaščitijo, saj najmlajši izgubljajo toploto hitreje in laže kot odrasli. »Že pri temperaturah nad nič stopinj Celzija lahko ob močnem vetru ob neprimernih oblačilih (mokra, za gibanje in šport neprimerna oblačila) nastanejo podhladitve in ozebline,« razložijo. »Z naraščanjem hitrosti vetra se pospeši tudi odvzemanje toplote našemu telesu. Ob vetrovnem vremenu se možnosti za zdravstvene težave, povezane z vremenom, močno zvišajo tudi, ko temperature niso ravno nizke,« še zapišejo. Torej, ko boste z otrokom zapustili dom, jih oblecite v topla oblačila, sestavljena iz več plasti lažjih oblačil, ker te učinkoviteje ohranjajo telesno temperaturo. Brez kape, šala, rokavic, ki se tesno prilegajo zapestjem, seveda ne bo šlo. »Pazimo, da otroci na mrazu ne mirujejo. Če otrok sedi oziroma ga začne zebsti, ga spodbujamo, da giba z rokami in nogami. Bodite pozorni na mrazenje. Če opazite, da otroka mrazi ali se celo trese, pojdite v topel prostor. Mrazenje je pomemben znak, da telo izgublja toploto hitreje, kot jo proizvaja,« med drugim še svetujejo.Mrzle zimske urice lahko preživite tudi v zaprtih prostorih: vpišite se na fitnes ali drugo telovadbo. Izbirate lahko med spinom, kikboksom, plesanjem salse, jogo, pilatesom ali pa zavijte v kopališče in zaplavajte. Mini fitnes si lahko naredite tudi doma. Na spletu si lahko poiščete videoposnetke kakšnega trenerja, ki prikazuje izvajanje aerobnih vaj, in ponavljajte za njim. Lahko si zavrtite priljubljeno skladbo in zaplešete.Če se vam ne ljubi sprehajati v naravi ali telovaditi doma, poprimite za metlo (ali sesalnik) in se lotite pospravljanja. Tako se ne boste le odlepili od zaslonov, ampak boste zase naredili nekaj koristnega: ena ura aktivnega pospravljanja bo namreč odnesla 200 kalorij.In ko smo ravno pri kalorijah: pazite, kaj in koliko jeste. Zlasti se uprite kaloričnim, mastnim prazničnim jedem. Precej bolje je, da jeste zdravo in uravnoteženo prehrano, ki naj vsebuje dovolj proteinov, sestavljena naj bo iz polnozrnate moke, zelenjave in sadja. Sladke in industrijsko narejene piškote zamenjajte z doma narejenimi iz suhega sadja. Poleg tega se ne predajajte brezglavo alkoholnim pijačam, tudi te lahko prinesejo kakšen dodaten kilogram.