Nasvet: obloga na klik

Deset odstotkov več in robovi

Plošče obloge po možnosti režemo v drugem prostoru ali na balkonu, še bolje na dvorišču.

Pravi kot in zaključne letve

Klike in stike potolčemo z belim kladivom, saj črn pušča sledi.

Talne obloge, kot sta hrastov parket, položen v ribo v meščanskem stanovanju, ali navadni linolej oziroma stragula v blokih, ki so pred desetletji kraljevali na tleh stanovanj, so danes izpodrinile sodobne različice v obliki laminata, vinilov in že narejenega parketa v obliki plošč. Omenjene obloge lahko tudi lepimo, a kot pravijo mojstri polagalci, danes vse več oblog položijo na klik. Gre za sofisticiran sistem z miniaturnimi utori na vinilnih ploščah najrazličnejših dimenzij, od kvadratnih do pravokotnih. Običajna dimenzija vinilnih oblog ali laminata je okoli 15 x 130 centimetrov, polagamo jih drugo za drugo po prostoru.Če s spoji nimamo težav, saj prvo ploščo položimo, drugo pa nastavimo z robom na prvo pod kotom 45 ° in spustimo na tla, se pravi »kliknemo«, je večji problem, kako začeti. Tudi oblika prostora je pomembna. So koti pravilni? Če gre za običajno sobo, ne bo težav, če pa gre za hodnik s štirimi vrati in prehodom, naj se polaganja lotijo bolj izkušeni spretneži z dobrimi živci, saj bo neskončno veliko rezanja. Pa vendarle, vse se da.Najprej izmerimo prostor in izračunajmo površino. Običajno kupimo do 10 odstotkov več vinila ali laminata, saj bomo morali plošče rezati. Če gre za ozek hodnik z več vrati, bomo potrebovali morda 20 odstotkov več plošč.Potrebujemo vbodno ali krožno žago, najbolje baterijsko, svinčnik, meter, škarje, dober alfa nož, kotno merilo, pleskarsko lopatico, kladivo, gumijasto belo kladivo, lepilo neostik ali hitro sušeče se kontaktno lepilo, sesalec, metlo in smetišnico. Po možnosti tudi delovno mizo.Preden se lotimo dela, tla dobro pripravimo za novo oblogo. Pomembno je, ali bomo staro odstranili ali ne. V primeru odstranjevanja, kar je šolsko pravilno, moramo tla očistiti in popraviti morebitne utore zaradi drobečega se estriha. Če so tla zelo neravna, moramo razliti izravnalno maso, kar ni velika težava, a je vseeno bolje, da na pomoč pokličemo bolj izkušenega. Za izravnavo lahko pod novo oblogo podložimo lepenko ali lesene usb-plošče, odvisno od višine drugih prostorov. Najbolje je, da nov vinil položimo na isti ravnini, kot je obloga v sosednji sobi. A to vedno ni mogoče, zlasti če prenavljamo le hodnik. Pa vendar naj robovi ne bodo višji od debeline nove obloge, sicer bodo zelo moteči.Pri polaganju vinila na klik se nikoli ne zgledujmo po linijah stare obloge, saj je lahko ta položena napačno. Prostori v stanovanju običajno nimajo pravih kotov, zato je pomembno, kako bomo nastavili prvo vinilno ploščo. Če jo bomo brezglavo pritisnili ob steno, bomo morda čez dva metra opazili, da je vzorec na oblogi postrani in ne pravokotno na steno. Popravljanje in podiranje sta najdražja stvar na svetu. Zato si vzemimo čas.Prostor najprej izmerimo in ugotovimo, ali so koti pravi. To storimo tako, da izmerimo diagonale, če dolžina teh ni vsaj približno enaka, potem prostor nima pravih kotov in moramo to upoštevati.Za ilustracijo odrežimo kos zaključne letve in ga postavimo v kot in pritisnemo na steno, da dobimo občutek, kako bo vse videti in kako veliko režo lahko puščamo ob steni. Laminat diha glede na spreminjanje temperature bolj kot vinil, a vseeno pustimo na robovih sobe vsaj pol centimetra do stene. Zaključne letve pritrdimo z nosilci ali akrilnim kitom. Slednje pride prav pri neravnih stenah. Cena polaganja vinilne talne obloge za denimo 50 kvadratnih metrov veliko stanovanje je od 10 evrov na kvadratni meter. Za manjše površine bomo plačali več.