Napaka med čiščenjem, ki vas lahko stane zdravje

Čistilni robčki oziroma robčki za dezinfekcijo so pripomočki, s katerimi je mogoče preprosto očistiti površine. V nekaj potezah z njih odstranijo prah, umazanijo in bakterije. Vendar le če jih uporabljate prav, kar pomeni, da se izognete napaki, zaradi katere bakterije s pulta ali mize ne izginejo, temveč se le prenesejo na druge površine. Učinkoviti le na majhni površini Kot so dokazali britanski strokovnjaki, lahko en robček temeljito očisti zgolj manjšo, največ en kvadratni meter veliko površino. Če ga uporabljate na večji, se bakterije ne odstranijo, temveč le prenašajo z enega mesta na drugo.

»Enega in istega robčka ni pametno uporabljati na več različnih površinah, saj se tako mikroorganizmi prenašajo z ene na drugo,« je povedala strokovnjakinja za analizo proizvodov na inštitutu Good Housekeeping, Michaelle Exhume in poudarila, da je treba pri uporabi upoštevati navodila proizvajalca, ki so praviloma navedena na embalaži. Površina mora biti po brisanju dovolj časa vlažna, da lahko snovi iz robčka temeljito opravijo nalogo. Boljše možnosti Z robčki za čiščenje res lahko poskrbite za snažen dom, a uporabiti jih boste morali več, kot ste jih do sedaj. Prav zato je čistočo boljše ohranjati z naravnimi čistili in primernimi krpami, saj takšni in drugačni čistilni robčki pomenijo veliko breme za okolje. V naravi se namreč razgrajujejo več kot 100 let.