Najlepša božična drevesca

Modra in zlata

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Smernice napovedujejo okraske v obliki zvezd.

Pisano ali zvezdnato

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Zlato-modra kombinacija bo letos velik hit.

Klasična rdeča

Glamur

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Rdeči okraski na beli podlagi za korak s časom

Zapeljivo drevesce

Klasične božične dekoracije, rdečega okrasja na zelenem drevesu, nikoli ne povozi čas.

Kakšno bo letos vaše božično drevo? Če razmišljate, da bi si na njem roki podali tradicija in sodobnost, prinašamo deset svežih idej za okraševanje osrednjega prazničnega elementa, ki jih letos napovedujejo modne smernice.Malo drugače, a še vedno s pridihom tradicije: omislite si modro božično drevo. Edini dodatek za popestritev vej naj bodo lučke v prav takšni barvi in nekaj srebrnih okraskov. Modro božično drevo se najlepše ujema s prostori, v katerih prevladuje bela barva, saj v njih deluje elegantno, privlačno in v skladu z letnim časom.Če nameravate ostati pri zelenem drevescu, umetnem ali naravnem, smernicam sledite z elegantno kombinacijo zlatih in modrih okraskov, ki pričarajo bogat ter hkrati sodoben videz. Prepletite mat in svetleče dekorativne dodatke in še stopnjujte izjemen učinek dekoracije.Za praznike je dovoljeno pretiravati. Če imate radi kričeče barve, je to idealna priložnost, da vanje odenete svoje božično drevo. Pisani okraski različnih velikosti in vseh barv, ki visijo na vejah dreves v neomejenem številu, morda na prvi pogled delujejo kičasto, a če je to vaš slog, ga brez zadržkov vključite v praznično okrasitev doma.Nekakšen odmik od običajne dekoracije so zvezdnati okraski, naj prevladujejo, v izbrani barvni kombinaciji naj se jim pridružijo tudi krogle in seveda lučke. Čudovita izbira so srebrne in zlate zvezde, srebrne krogle in prav takšne lučke.Če je vaše božično drevesce ledeno belo, rdeči okraski na njem ustvarijo brezčasno kombinacijo. Dovolite si pretiravati in na bele veje obesite rdeče okraske različnih oblik in velikosti, dodajte prav takšne trakove in ustvarite čudovito božično drevesce, ki se zlasti poda v moderno opremljena stanovanja.Klasične božične dekoracije nikoli ne povozi čas. Če ne želite povsem spreminjati vsakoletnega koncepta okraševanja, je prav ta odlična izbira. Kombinacija belih in rdečih odtenkov, ki krasijo zelene veje, je vedno privlačna na pogled, poda se v vsak prostor in vselej prikliče toplino praznikov.Če bi radi malo pokukali izza meja klasične dekoracije in drevescu pričarali glamurozen pridih, ga okrasite z zlatimi, belimi in črnimi okraski. Izberite dekoracijo neobičajnih oblik: zlata peresa, črne srčke, zlate zvezde in bele lučke. Najboljši učinek boste z njimi dosegli, če ima drevo bele veje.Cvetovi in božično drevo lahko tvorijo lepo kombinacijo: glavno vlogo igrajo veliki ali manjši cvetovi iz izbranih materialov. Še bolj glamurozno bo, če boste dodali nekaj zlatih trakov in prav takšnih okrasnih kroglic.Ko gre za nekaj drugačnega, svežega, a še vedno v skladu s prazničnim časom, je kombinacija bele in rožnate kot nalašč za izpolnitev vseh zahtev. Nežna, skoraj angelska dekoracija zelenih vej, dopolnjena z nekaj zlatimi ornamenti, bo nedvomno zadovoljila še tako zahtevne okuse in kritične oči.Za belo drevo s sramežljivim pridihom zelene veje dodobra poškropite z umetnim snegom in jih napolnite z belimi, sivimi, zlatimi ter srebrnimi okraski. Naj prevladujejo kroglice in snežinke, dodajte nekaj okraskov v obliki ledenih sveč in ustvarite osrednji okras, ki bo vsakomur vzel sapo.Meja pri božičnem okraševanju tako rekoč ni, najpomembnejše je, da boste ob pogledu na božično drevo začutili ljubezen, toplino in sladko pričakovanje.