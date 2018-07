Najboljšo dišavo za svoj avtomobil izdelajte sami

Preprosto, a učinkovito

Katero izbrati?

Eterično olje mandarine zmanjšuje nemir, spodbuja koncentracijo in pomaga proti stresu in depresiji.

Eterično olje manuke pomirja, znižuje stres, blaži bolečine in sprošča napetost v mišicah.

Limonska trava premaguje glavobol, pomaga pri migrenah in blaži krče v mišicah.

Sivka pomirja, pomaga pri glavobolih, migreni, astmi in preprečuje mrčesu, da bi zašel v vaš avtomobil.

Jasmin odpravlja tesnobnost in nervozo. Lepo se sklada s citrusnimi vonji ter eteričnim oljem ciprese in sandalovine.

Na trgovskih policah je na voljo veliko dišav za jeklene konjičke, a zakaj ne bi kakšne po svojem okusu izdelali sami? Dišava, ki bo svežino v vaš avtomobil priklicala brez agresivnih arom in škodljivih kemikalij, lahko nastane v domači delavnici. Vse, kar zanjo potrebujete, sta lesena ščipalka za perilo in eterično olje.Na ščipalko nakapljajte nekaj kapljic poljubnega eteričnega olja, to pa nato pripnite na režo, skozi katero v kabino avtomobila prihaja zrak. Zaradi pretoka zraka se bo aroma s ščipalke širila po notranjosti avtomobila.Izbira olja je čisto vaša, poglejte pa nekaj takšnih, ki dišijo in imajo tudi pozitivne učinke na dušo in telo.