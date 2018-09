Najboljši pripomoček za čiščenje bele gume superg

Kaj potrebujete

tekočino za odstranjevanje laka z nohtov,

bombažno krpico.

Postopek

Čevelj navlecite na roko.

Rob krpice namočite v tekočino za odstranjevanje laka in temeljito obrišite rob obutve.

Po potrebi postopek ponovite.

Na koncu čisti del krpice namočite v vodo in rob superge dobro splaknite.

Platnene superge z belim robom se podajo k vsakemu oblačilu in so primerne za vse priložnosti. Če je seveda njihov rob takšen, kot naj bi bil ob nakupu: brezmadežno bel. A že po nekaj korakih ta postane siv in na njem se pojavijo trdovratni madeži. Teh ni vedno lahko odstraniti. Zlasti ne, če ne poznate pravega načina.