Naj bo luč!

Nekdaj so božična drevesca osvetljevale sveče. Te so sčasoma nadomestile lučke, ki so bile v prvi vrsti namenjene osrednjemu prazničnemu okrasju.A časi so se spremenili. Ponudba takšnih in drugačnih lučk je vse pestrejša. Tako glede barv, oblik, velikosti kot načinov napajanja. S tem so se odprle nove možnosti uporabe tega okrasnega elementa. Poglejte nekaj domiselnih idej, kako z njim okrasiti dom.Lučke, ki so povezane v mrežo in lahko prekrijejo večjo površino, pritrdite na strop. Naj zaobjamejo vsega, če niso dovolj velike, jih v izbranem prostoru namestite samo na sredino. Videti bo, kot bi se v vaš dom spustile zvezde.Druga domiselna ideja je oblikovanje namiznih aranžmajev. Preprosto jih napeljite med prazničnimi pogrinjki ali pa s tistimi, ki se napajajo na baterije, napolnite steklene vaze ter jih razporedite po stanovanju. Dodate lahko nekaj suhih storžev, sveč ali kroglic, a že same lučke bodo dovolj učinkovite in vpadljive.Če vaš dom krasi lepa velika lončnica, ji za praznike nadenite svetlečo podobo ali lučke napeljite okoli velike vaze in poudarite tisto, kar je sicer v njej. Še ena ideja za okrasitev velike vaze: bele lučke napeljite čez njo, vanjo položite suho cvetje ali okrasno travo in ustvarite občutek toplega ognja.Imate v jedilnici viseč lestenec? Naj letos jedi na mizi osvetljuje s pomočjo drobnih lučk. Te preprosto napeljite po njegovem obodu.Poudarjeni detajliIzjemen učinek boste z lučkami dosegli, če jih boste napeljali okoli ogledala, ki krasi predsobo. Z njimi lahko poudarite tudi vrata oziroma njihov obod. Zlasti tista, ki vodijo v prostor, v katerem stoji smrečica, ali v jedilnico, kjer boste postregli praznične jedi. Na enak način je z lučkami mogoče okrasiti okenske okvirje ali z njimi na oknih ustvariti čudovito svetlečo zaveso. Če imate v domu stopnišče, jih napeljite po ograji, če imate kamin, z njimi okrasite njegov rob. Kombinirate jih lahko z zelenjem, kroglicami, pentljami ali drugimi okraski in tako še poudarite prazničnega duha.