VIDEO: Šokantni način kandidata Šiška, z orožjem v roki zakričal tole

Kandidat za evropskega poslanca Andrej Šiško in voditelj Štajerske varde, ki so ji očitali načrtno rušenje Ustave RS, je danes objavil posnetek, na katerem poziva ljudi, naj pridejo na volitve. V polminutnem videu se Šiško preobleče v vojaška oblačila in z orožjem v roki zavpije: »Pozivam vas, da greste na volitve!« Ali bo njegov nenavadni način uspešen, bo znano že v nedeljo