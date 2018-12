Na praznični mizi naj ne bo gneče

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Praznično mizo pripravimo s premislekom.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Za prazničnim okrasjem pobrskamo po shrambi. FOTOGRAFIJI: Guliver/Getty Images

Zadnja leta so v modi naravni materiali.

Najbolj varno je izbrati prt v nevtralni barvi.

K prazničnemu druženju ob hrani, naj gre za božično kosilo ali silvestrsko večerjo, spada svečano pripravljena miza, okoli katere bo zbrana družba sorodnikov ali prijateljev. Ker ne gre za navaden obed, ampak za druženje, za katero si vzamemo več časa kot običajno, je prav, da dogodek pospremimo z lepo urejenim in okrašenim domom, kamor spada praznični pogrinjek.Ker bo na mizi nekoliko več jedi, tudi posode, krožnikov, pribora in ne nazadnje okrasja, pogrinjek načrtujemo vnaprej. Ko bomo vedeli, koliko gostov se bo zbralo, je najbolje, da na mizo razporedimo ustrezno število krožnikov. Potem pogledamo, koliko prostora bodo zavzele posode z jedmi, in ocenimo, koliko nam ga ostane za pribor, kozarce in okraske. Osnova pogrinjka so krožniki, okoli njih razporedimo pribor, manjše krožnike, skodelice in kozarce.Velja pravilo, da pribor postavimo tako, da ga jemljemo od zunanje strani proti notranji, na desno gredo noži in žlice, na levo vilice, zgoraj je desertni. Pri tem velja, da so lahko na levi največ trije, na desni pa štirje kosi pribora. Kozarce postavimo desno nad krožnik, najprej tistega za vodo, ta je nad nožem za glavno jed, levo od njega kozarec za belo vino in potem še za rdeče. Kozarci za aperitiv, digestiv in pivo ne spadajo k pogrinjku, prinesemo jih po potrebi.Pri postavitvi se držimo pravila manj je več in pazimo, da na mizi ne bo prevelike gneče. Raje postavimo kakšen svečnik ali vazo manj.Ko smo s tem opravili, preglejmo krožnike, pribor in kozarce, morda bo treba še kaj dokupiti. Poglejmo v omaro s prti in in izberimo ustreznega. Najbolj varna izbira je prt v nevtralni ali beli barvi, popestrimo ga s pogrinjki ali nadprtom. Na podlagi teh barv izbiramo dodatke; če bo prt rdeč, moramo biti pri dodatkih previdni. Klasične božično-novoletne barve so rdeča, zelena, zlata in srebrna, lahko jih kombiniramo, pomembno je, da so barve usklajene.Ker so zadnja leta modni naravni materiali, lahko kaj primernega najdemo v shrambi. Na okrasne krožničke na primer položimo janeževe zvezde in cimetove paličke, orehe in suho cvetje, če bomo izbrali potpuri, bo še lepo dišalo. Dodamo lahko tudi storže in smrekove vejice.