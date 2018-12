Moljem diši naravni material

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Med natlačenimi oblačili se bodo molji hitro razpasli. FOTOGRAFIJI: Guliver/Getty Images

V omari pozabljen pulover lahko samo vržemo v smeti.

V primerjavi s kuhinjskimi molji, ki pompozno naznanijo svojo prisotnost, so tekstilni pravi potuhnjenci. Čisto neopazno se zarinejo nekam v globino omar, kjer mirno ždijo, se razmnožujejo in žrejo naša najljubša oblačila, dokler jih po naključju ne razkrinkamo.To je običajno takrat, ko hočemo po dolgem času obleči tisti pulover ali bluzo, ki smo jo sezonsko spravili in nanjo pozabili za nekaj mesecev. Sledi šok, ko opazimo, da je tkanina naluknjana, in čas, da začnemo ukrepati, čeprav je to tako kot zvoniti po toči. Bomo pa preprečili škodo za vnaprej.Pravzaprav neposredno škodo povzročajo gosenice, ki imajo rade različne materiale, zlasti volno, perje, krzno, svilo, usnje, bombaž, lan pa tudi mešanice s sintetičnimi materiali. Tako pred njimi niso varni ne oblačila ne posteljno perilo, napadajo pa lahko tudi preproge in okrasne predmete, na primer volnene tapiserije ali makrameje. Tudi pri tekstilnih moljih je najboljša preventiva čistoča – tako omar kot oblačil.Omare redno čistimo in zračimo, saj toplo in vlažno okolje ponuja dobre razmere za razvoj moljev. Oblačil v omaro ne smemo preveč natlačiti, med njimi naj bo dovolj prostora, da lahko zrak kroži. Tisto, česar ne nosimo vsak dan, oziroma spravljena sezonska oblačila večkrat prerahljamo. Najbolje, da jih zložimo iz omare in pretresemo. Še bolje pa bo, če jih spravimo v posebne plastične vreče, ki se zapirajo z zadrgo.Pomembno je, da spravimo oprana in očiščena oblačila, saj molje privlačijo tudi naši organski izločki, ki se nabirajo na tkanini, na primer znoj in slina. Prav tako je pomembno, da redno čistimo preproge in drug tekstil v stanovanju, ki bi utegnil biti leglo moljev.Seveda ne bo odveč, če v omare namestimo sredstva, ki preganjajo molje. Lahko poskusimo z naravnimi, najboljša je sivka, ki hkrati še lepo odišavi omaro, kupimo pa lahko tudi industrijsko pripravljena sredstva, ki so prav tako odišavljena z eteričnimi olji, na primer sivke ali citronele in geraniola, ki sta prav tako naravna odganjalca moljev.