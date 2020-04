Mikrovrt na tvoji mizi

Za izdelavo potrebuješ



plastenko ali globok krožnik

zemljo

vodo

semena

Si kdaj opazoval, kako so iz fižolčkov zrasle rastline? Si se spraševal, kdaj bo pognal prvi list, kako hitro bo rastlina rasla, kdaj bo naredila plodove, kako veliki bodo listi? Gojenje rastlin je lahko tako zelo zanimivo in pestro! Posebno moderni so mikrovrtovi, s katerimi pridelaš mikrozelenjavo. Lahko ga imaš kar na svoji pisalni mizi in mimogrede uživaš v vitaminih, ki v njem zrastejo.Majhen vrtiček si lahko ustvariš v plastenki ali na globokem krožniku. Najprej v plastenko nasuj substrat ali zemljo, nanjo potresi semena in jih rahlo prekrij z zemljo. Na vrečkah s semeni je navadno opisano, kako je treba ravnati s semeni, koliko vode potrebujejo in sonca, da bodo veselo klila. Ko mikrozelenjava dobi prve liste, jo lahko že režeš in si popestriš jedilnik.Izbiraš lahko med raznoliko zelenjavo in zelišči. Predlagamo ti, da v svoj mikrovrt vključiš– ne boš verjel, kako močen okus po redkvici ima lahko že tako majhna rastlinica.je odlična, ker zrase res gosta in močna. Ima edinstven okus, ki bo popestril tvoj sendvič za malico. Fantastična je, že miže jo boš lahko ločil po okusu od preostalih. Nam diši tudi, mami pa se bo še posebno razveselila, ki zraste visoko in bo popestril nedeljsko govejo juhico. Gojiš lahko tudi...Nekatere rastline so dobre sosede in jih pri sajenju lahko pomešaš ali seješ v vzorcih, da bo tvoj mikrovrt še posebno zanimiv. Nekatera semena vzklijejo zelo hitro, lahko že v enem dnevu, druga pa potrebujejo tudi en teden ali še več.