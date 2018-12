Med prvimi ga je kupil Bojan Križaj

Mercedes-benz C36 AMG je nastal kot protiutež generacijsko novemu BMW M3, s katerim se je meril na prodajnih in dirkaško-asfaltnih bojiščih.

Prefinjene dodelave

Do 100 km/h je potegnil v 6,7 sekunde in dosegel elektronsko omejenih 250 km/h.

Križajev avto

1997.

je bil upokojen najhitrejši mercedes razreda C.

Devetega septembra 1993 spočeti AMG je nastal na osnovi modelne različice C280. Ključna sprememba pri preobrazbi hitre limuzine v adrenalinski dirkalnik je bila nadgradnja šestvaljnega vrstnega motorja. Ta je bil v osnovi prevzet iz večjega mercedesa E320 serije W124. 3,2-litrskemu stroju so v podjetju AMG povečali premer valjev na 91 milimetrov in podaljšali gibe batov na 92,4 milimetra, kar je dvignilo delovno prostornino na 3,6 litra.Agregat je dobil še nove bate in odmični gredi z ostrejšim odpiranjem ventilov, kar je prispevalo k dvigu moči na zajetnih 206 kW (280 KM). Nič manj pompozen ni bil porast krivulje navora do 385 Nm pri 4000 vrtljajih na minuto. Da je šlo pri motorju za rokodelski izdelek, ki ga je od začetka do konca sestavila ena oseba, je med drugim dokazovala na blok pritrjena kovinska ploščica z vgraviranim podpisom mehanika.AMG, ki je potegnil do 100 km/h v 6,7 sekunde in dosegel elektronsko omejenih 250 km/h, se je v primerjavi z izhodiščnim C280, ki so ga v AMG razstavili in predelali, razlikoval še po 25 milimetrov nižje nastavljenem podvozju in športnih dodatkih. Med slednjimi sta ob litih platiščih znamke AMG in stranskih obrobah burila domišljijo agresivna odbijača.Poznavalci niso spregledali niti dveh štirioglatih izpušnih cevi, volanskega obroča z odebeljeno površino in grafično privlačnejših merilnikov. Je pa C36 kljub temu ostajal v osnovi čistokrvni limuzinski mercedes, ki je stavil prej na visoko potovalno hitrost kot na adrenalinsko izživljanje v slogu vožnje s konkurenčnim BMW M3. Ključna prepreka je bil po tej plati predvsem menjalnik, najhitrejši mercedes razreda C je bil vedno na voljo le s 5-stopenjsko avtomatiko in nikoli z možnostjo izbire ročnega menjalnika.Najhitrejši mercedes razreda C je bil po skupno 5200 izdelanih primerkih upokojen leta 1997. Njegovo poslanstvo je prevzel z večjim osemvaljnikom opremljeni C43 AMG z 228 kW (310 KM) in nič več tako zelo ročnim načinom izdelave. Novi zastavonoša je bil namreč od začetka do konca izdelan v Stuttgartu, ne pa narejen iz serijskega in nato pri AMG predelanega mercedesa. Vse to daje C36 določeno zgodovinsko noto, čeprav ne gre za tako zbirateljski avtomobil, kot so bili najbolj športne izvedbe mercedesa 190 ali večji hišni kupeji z AMG-predelavami.Cene avtomobila, ki si ga je med prvimi lastil slovenski smučarski as, ki naj bi v domači garaži še vedno imel C36, so temu primerno spodobne. Vozen, a verjetno bolj projekten primerek je možno dobiti za približno šest tisoč evrov. Cene najlepših in najbolj zbirateljskih sežejo do okvirno 45.000 evrov.