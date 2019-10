Mali in veliki v Komendi

1050

novih traktorjev je bilo v prvih osmih mesecih leta registriranih v Sloveniji.

V Komendi je bil minuli vikend 24. jesenski kmetijsko-obrtni sejem, predstavilo se je več kot 650 razstavljavcev. Med najrazličnejšo ponudbo so obiskovalci najbolj oblegali traktorje.Ponudba je bila pestra, od malih do velikih traktorjev. Podobno je bilo pri njihovih cenah – za vsak žep se je kaj našlo. Male dobimo že za manj kot deset tisočakov, lahko pa za stroj odštejemo tudi več kot 200.000 evrov.Izbrali smo nekaj modelov in jih prikazujemo na fotografijah. V Sloveniji je bilo v prvih osmih mesecih letos registriranih 1050 novih traktorjev, kar 197 je new hollandov.