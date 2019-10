Mačke so odlična družba

Družba, v kateri živimo, potrebuje empatijo do narave, do okolja, do živali in ljudi. Koraki za ohranjanje naravnih virov na planetu se prično, ko naravo dojamemo in sprejemamo kot vrednoto. Pri ljudeh empatijo in razumevanje naravnih zakonitosti najlažje razvijemo skozi interakcijo z živalmi. Stik z živalmi pozitivno vpliva na otroke, mladostnike, odrasle in starostnike. Ob hišnem ljubljencu dom ni več prazen, ob prihodu se nas žival vedno razveseli. Ko skrbimo za žival, se sprostimo, raznežimo, nasmejemo. Z božanjem se umirimo, pobegnemo vsakdanjemu stresu in aktivnostim, ki nas bremenijo vsak dan. Najstniki dobijo svojega prijatelja in tovariša. Žival nas v vsakem obdobju življenja osrečuje, razveseljuje ter nas ohranja aktivne in žive.



Mačka je postala naš družinski član, še bolje – posvojite dve mački

Ko se odločite za žival, naj odločitev sprejme vsa družina. Mačka naj postane družinski član. Izberite mačko, ki vam ustreza po karakterju. Živali nikakor niso igrače. Pogovori o domačih živalih povežejo družino, da najde čas zase in za dom. V družbi živalskih prijateljev nikoli ne zavlada dolgčas.



Mačka je družabno bitje. Močno se lahko poveže z ljudmi različnih starosti, z drugimi mačkami in psi. Tempo življenja je hiter, veliko smo odsotni od doma, zato je ob posvojitvi mačke smiselno razmišljati o dveh mačkah. Med vašo odsotnostjo se bosta igrali in spali skupaj. Zagotavljamo vam, da dve muci pomenita dvojno zadovoljstvo in manj dela.



Mačka bo z nami lahko 15, 20 ali celo več let. Ne moremo jo zavreči, ko se nam okoliščine v življenju morda spremenijo. Skupaj bomo v dobrem in slabem.



Kako pravilno skrbimo za mačko

Pred prihodom novega ali novih dveh članov pripravite posode za vodo in hrano, mehko ležišče, košaro ali škatlo, v katero položite brisačo ali odejo, plastični wc s posipom in lopatko za odstranjevanje kepic (enkrat dnevno), krtačo za dlako, prenosni boks ( v katerem se naj muce najprej igrajo in skrivajo ) ter mačji praskalnik in druge igračke. Mačko čim prej cepite. Nekajkrat na leto jo je potrebno razglistiti in redno uporabljati ampulo proti bolham in klopom. Mački kupite kvalitetno hrano. Ne puščajte jo brez nadzora v okolje. Mačka potrebuje družbo in igro vsak dan.



Ko pride bolezen

Odgovorni lastniki dobro poznajo vedenje svoje mačke. Vsaka sprememba v obnašanju ali fizičnem stanju živali je vredna pozornosti. Zavračanje hrane, vode, bruhanje, driska, slinjenje, cmokanje z usti, zgrbljen položaj hrbta, trzanje hrbta, vnete oči, oteženo dihanje, šepanje ali rane so resni vzrok za takojšen obisk vašega izbranega veterinarja. Ne čakajte. Če muca ne je, lahko že po nekaj dneh pride do dodatnih hujših zdravstvenih zapletov. Če muca po zdravilu bruha, prosite za injekcijsko terapijo. Mačke znake bolezni pogosto dolgo skrivajo. Naloga skrbnega lastnika je, da svojo žival dobro pozna in pravi čas opazi spremembo. Za nujne primere pokličemo dežurnega veterinarja ali dežurnega na Veterinarsko fakulteto v Ljubljani, ki je odprta vse dni v letu. Ne uspavajmo prehitro, tudi živali rade živijo, povem iz osebnih izkušenj z njimi.



Bodite dobri do živali - poziv k sterilizaciji in kastraciji, bodimo odgovorni do življenj

Pogled na male kepice je nekaj najbolj ljubkega, vendar mačji mladiči potrebujejo posebno nego. Mačka ima lahko dve legli na leto, vsakič 3 do 5 mladičev. V vsakem je nekaj samic, ki imajo lahko že zgodaj zopet mladiče. Lotite se matematičnega izziva, koliko mladičev je to v dveh, treh letih. Malokdo pomisli, da za veliko večino mladičev lastniki nikoli ne poskrbijo kot je potrebno.



Četudi bi želeli poiskati varne domove, pri tako velikem številu to ni mogoče.

Mačke so prepogosto prepuščene same sebi, da iščejo varen prostor, hrano in skrbijo za mladiče. Ljudje se nekaj časa z mladiči igrajo. Navadno jih prezgodaj odvzamejo od samice, oglašujejo premlade mladiče ali jih odpeljejo ter prepustijo usodi v naslednjem kraju. Male muce umrejo pod kolesi avtomobilov, od šibkosti, lakote, se podhladijo ali zbolijo. Edini humani način za preprečevanje neželenih mladičev je poseg sterilizacije in kastracije še pred prvim parjenjem. S plačilom enkratnega zneska za rutinski poseg preprečimo nepotrebno trpljenje. Poseg prepreči poškodbe zaradi gonitev in okužbe z nalezljivimi mačjimi boleznimi, razvoj tumorjev na testisih in raka na maternici. Ne dopustimo, da živali umirajo zaradi naše malomarnosti in brezbrižnosti.



Najdena ali izgubljena muca

Če najdemo tavajočo muco, jo zadržimo. Obvestimo najbližje zavetišče za živali in se dogovorimo za morebitni prevzem. Zavetišče bo iskalo lastnika. Prav tako se obrnimo na zavetišče in društva za zaščito živali, če žival izgubimo. Morda jo je kdo našel in nas čaka pri najditelju ali v zavetišču.



Mačja literatura za dušo

Ob razmišljanju o mačkah ne moremo mimo »mačjih« klasik otroške in mladinske literature. V zbirki Zlata mačja preja pesnice in mladinske pisateljice Svetlane Makarovič so zbrane izjemne bralne poslastice, Pekarna Mišmaš, Smetiščni muc, Tacamuca, Sapramiška in druge. Berete jih tudi tudi kot prekrasne samostojne slikanice. Tudi prigode Mačka Murija in Muce Mace pesnika in pisatelja Kajetana Koviča bodo polepšale vsako otroštvo, tako malčku ali osnovnošolcu kot tudi staršem in starim staršem. Zgodbe in pesmi so brezčasne, lahko jih beremo malim otrokom, lahko jih otroci berejo staršem, babicam ali dedkom, ali preprosto - svojim mucam ali kužku. Več kot primerne za bralno značko so knjige iz zbirke Čarobna bolha Megi pisateljice Dese Muck v 1. in 2. triadi. Za lastnike mačk pa kot obvezno literaturo priporočamo simpatično delo Mačka: navodilo za uporabo, izpod peresa veterinarke Zlate Čop. Za poglobljeno branje o živalih pa knjige Govorica živali in Živali nas človečijo priznane znanstvenice Temple Grandin in pravkar prevedeno Neznani svet živali izpod peresa Karstena Brensinga.



Naj razmišljanje o živalih zaključim z znano mislijo velikega misleca Mahatme Gandija, ki je dejal, da se razvoj in napredek naroda sodi po njegovem odnosu do živali. Postojmo za hip v tihem in dišečem objemu narave, odprimo čutila in srce. Dejstvo, da so živali močno čuteča in inteligentna bitja, lojalna in ljubeča, nam ne bo več tuje.