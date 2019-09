Ljubezen do avtomobilov

Predstavitev renderinga

Mojster oblikovanja pred prijateljevim pickupom, ki je bil pobarvan po njegovi predlogi. FOTO: Staš Ivanc

Delavnice renderiranja



Mojster Georg Gedl v sodelovanju s trgovino Art izvaja delavnice, naslednja bo 1. oktobra, in sicer v botaničnem vrtu v Ljubljani. Vse informacije dobite v trgovini Art, kjer se lahko tudi prijavite.

Bogata kariera

Oblikovalec, predavatelj, novinar

Delovno orodje oblikovalca renderjev FOTO: Staš Ivanc

Na osrednjem hodniku ljubljanskega nakupovalnega središča Citypark, nedaleč od trgovine Art, se je odprla razstava Avtomobilski rendering, na kateri je na ogled 14 ilustracij najlepših svetovnih klasikov od leta 1920 do zgodnjih 80. let in nekaj najnovejših konceptnih avtomobilov, ki jih je pripravil priznani slovenski oblikovalec vozil in mojster predstavitvene risalne tehnike. Obiskovalci si lahko med nakupovanjem ogledajo ilustracije avtomobilov mercedes-benz 540 K cabriolet A, ki si ga je do leta 2007 lastil dolgoletni predsednik formule 1, caddilac series 62, ki ga je vozila ameriška igralka, ki so ji pravili tudi ljubezenska boginja Hollywooda, rolls-royce phantom I, ki je znan pod vzdevkom fantom ljubezni, aston martin DB4 GT zagato, ki ga je vozil slavni dirkač, bugatti 57 atalante, fiat V8 supersonic, OSCA MT4, tatra 77 voisin C23 charente in drugi.»Ko smo sestavljali to razstavo, smo razmišljali, kaj naj narišem: svoje najljubše avtomobile ali neko temo. Pa sem rekel, naj bo tematska. Poskusil sem uporabiti vso tehniko renderinga in jo na kratko opisati,« je razložil Gedl. Namen renderinga je, da je avto narisan tako, da ga naročnik vozila – ali pa drugega industrijskega izdelka – razume in se lažje odloči o izbiri barve, obliki in drugih stvareh. »Namen razstave je predstaviti rendering vsem, ki radi rišejo,« je poudaril Gedl in povedal zgodbico, kako je spoznal šestletnega dečka, ki kljub mladim letom kaže izjemen talent. »Narisani avto se takoj prepozna, hkrati pa v risanje vnaša svoj slog. Šest let! To me navdušuje,« je dejal Gedl. »Podpirajte ga, pa četudi ga v šoli malo biksa. Jaz sem ga tudi,« je hudomušno svetoval staršem. In ni poanta v dragi opremi: dovolj sta že navaden svinčnik in papir, poudarja Gedl. »Poanta je v tem, da znaš narisati osnovo, to pa postopoma nadgrajuješ.«Za razstavo je pripravil posebno presenečenje, in sicer Fordov poltovornjak iz leta 1947, ki je bil generalno obnovljen. »Posodil mi ga je prijatelj, za katerega sem pripravil renderje, na podlagi katerih je bil tudi pobarvan,« je ponosno dejal Gedl.Georg Gedl se je rodil 16. aprila 1945 v srbski Kikindi in že kot deček vzljubil avtomobile, predvsem njihove oblike. V Kikindi je končal srednjo gradbeno šolo, hkrati pa ves čas ustvarjal skice in risbe novih avtomobilskih modelov. Odločil se je, da bo nekaj risb poslal priznanim avtomobilističnim revijam. Nakar je sledilo presenečenje: leta 1969 se je švicarska revija Automobil Revue odločila za objavo njegovih risb.Kmalu zatem so se mu odprla vrata v svet avtomobilskega oblikovanja. Leta 1970 je dobil ponudbo za zaposlitev pri Audiju v Ingolstadtu v Nemčiji. Ponudbo je sprejel in še isto leto postal avtomobilski oblikovalec. A njegova največja želja je bila priti v podjetje BMW, in tudi te sanje so se mu uresničile že spomladi leta 1971. Leta 1975 se je odločil sprejeti nov izziv kot oblikovalec počitniških prikolic pri novomeškem podjetju IMV, tam je ostal sedem let. Od leta 1983 do 1987 je delal pri mariborskem Tamu, kjer je sodeloval pri oblikovanju turističnega Od avtobusa. Projekt je bil leta 1984 razstavljen na frankfurtskem avtosalonu in na mednarodnem bienalu industrijskega oblikovanja v Ljubljani.Preizkusil se je tudi kot predavatelj na akademiji za likovno umetnost, kjer je v obdobju 1985–1995 na oddelku za oblikovanje poučeval predmet predstavitvene tehnike (rendering). V obdobju 1973–2001 je bil tudi zunanji sodelavec slovenske strokovne revije Avto magazin na področju avtomobilskega dizajna, od leta 1992 pa je član Društva novinarjev Slovenije.Leta 1987 je postal samostojni industrijski oblikovalec. Njegovi najpomembnejši projekti v obdobju 1987–1994 so oblikovanje jugoslovanskega hitrega vlaka (TVT Maribor), preoblikovanje vozil renault 4 (IMV), oblikovanje minibusa microstar (Ernst Auwärter, Nemčija), oblikovanje zgibnega nakladalnika BULL-2 (Strojegradnja Trbovlje), ki je bil leta 1994 razstavljen na mednarodnem bienalu industrijskega oblikovanja v Ljubljani, in oblikovanje električnega vlačilca za letališča (Spijkstaal Elektro, Nizozemska).Leta 1994 je začel sodelovati z Adrio Mobil, sodelovanje traja še dandanes. Dizajniral je notranjo opremo prikolic in avtodomov, njihovo zunanjost in grafike. Prvi veliki projekt v Adrii Mobil je bilo oblikovanje nove generacije prikolic, integriranega avtodoma vision, ki so ga predstavili leta 2005 na največjem evropskem karavaninškem sejmu v Düsseldorfu. Kakor pravi Georg Gedl, je zanj največje priznanje, ko njegove idejne skice in risbe zaživijo v pravih izdelkih. Njegova najljubša konjička sta risanje starih avtomobilov in zbiranje avtomobilskih miniatur, ki jih ima že več kot tisoč. In na razstavi v Cityparku je tudi izbor 30 modelčkov.