Laksarica namesto kose, robotek za trato

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Laksarico poganja dvotaktni motor, ki ga nosimo na hrbtu.

Okoli trsov in po kotičkih

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Povsem neprimerna oprema za uporabo laksarice

Najnovejša pridobitev je robotska kosilnica.



Kosi in polni se sama

Če z nitjo laksarice usekamo po koži, bo globoko zarezala v meso.

Višina reza pri robotski kosilnici je praviloma od 20 do 50 mm, kar je dovolj za stalno košnjo trate pri hiši.

V enem prejšnjih prispevkov smo pisali o iznajdbi kosilnice, ki je danes nenadomestljiva, tako za kmete kot za tiste s 300 kvadratnimi metri zelenice pred vrstno hišo. Samohodne električne, akumulatorske ali motorne kosilnice so še vedno najpogostejše, pred leti so se lastniki hiš z malo večjim vrtom, vinogradniki, sadjarji, ali denimo rejci drobnice razveselili laksarice.To je motorna kosilnica s kot kosišče dolgim ročajem, na katerem je na koncu vpet disk z vrtečim se elementom, kamor pritrdimo nekaj milimetrov debelo plastično nit, ki ji pogovorno pravimo laks. Od tod se nitni motorni kosi oziroma motorni kosi z nitki pravi laksar'ca.Običajno dvotaktni motor z močjo 1,5 KW nosimo na hrbtu, medtem ko z ročajem kosimo travo. Seveda ni namenjena za velike površine, ampak tiste predele in kotičke, ki jih ne moremo pokositi strojno z večjimi kosilnicami. Vinogradniki jo radi uporabljajo za košnjo okoli trsov, lastniki hiš za čiščenje kotov in vogalov, za košnjo ob ograji. Prav pride tudi rejcem drobnice, ki pasejo živali za ograjo z električnim pastirjem. Pokositi morajo zlasti okoli kolov in pod žico pod napetostjo, saj trava, ko zraste, moti in slabi tok, pravijo.Čeprav je naprava, katere motor deluje na določeno mešanico bencina in olja, enostavna, uporaba vendarle ni povsem preprosta, upoštevati je treba par osnovnih pravil. Laksarica je lahko zelo nevarna, kajti če z nitjo usekamo po koži, bo globoko zarezala v meso. Zato je najbolje, da kosimo sami, zlasti otroci naj ne hodijo blizu.Seveda potrebujemo primerno obleko, rokavice in nedrsljivo obutev. Zelo pomembno je imeti kapo in zaščitno mrežo ali očala. Pred uporabo si kosilnico dobro opašemo, saj je ne moremo držati v roki, ampak nam mora viseti iz oprtnega pasu, tako lahko z njo kosimo levo in desno pred seboj.Najnovejša pridobitev je kosilnica robot. Tokrat nekaj besed o robotskih kosilnicah, ki so na zahodu že zelo pogoste. Gre za kosilnico velikosti otroškega plastičnega avtomobilčka na pedala ali še manjšo, ki se samovoljno sprehaja po vrtu in nam vsak dan po potrebi kosi angleško travico. Obvladujejo tudi hribčke in dolinice v naklonu do 25 odstotkov in se same polnijo.Običajno delujejo pod napetostjo 18 V, akumulatorji pa imajo kapaciteto od 2 Ah. S tako opremljeno kosilnico bo z enim polnjenjem, ki traja približno 60 minut, kosila eno uro, čas delovanja je malce odvisen od konfiguracije terena. Male robotske kosilnice so zelo okretne, seveda primerne za pripravljene gladke površine, velike do 250 m2. Višino reza lahko nastavimo, praviloma od 20 do 50 mm, kar je dovolj ob stalni košnji trate pri hiši.Medtem ko so male robotske kosilnice denimo v mestih na Nizozemskem, Nemčiji, Belgiji ... zelo razširjene, so pri nas še vedno redke. Tudi zato, ker je cena še kar visoka. Laksarico bomo dobili že za od 150 do 200 evrov, za opisano robotsko kosilnico pa bomo morali odšteti od 500 evrov.