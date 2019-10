Kosmatincem dovoliti v posteljo ali ne?

Kaj je bolj prav?

Če jih je več

Vedno več družin se odloči za še enega kužka, da njihovemu prvemu ne bi bilo dolgčas. Vse lepo in prav in večinoma je res več zabave in dirjanja na sprehodih, čakanje na svoje ljudi, ki so po službah in v šoli, pa lažje. Marsikje smeta potem oba psa spati pri lastnikih v postelji, tu pa se lahko zatakne. Da premorejo psi zelo podobna čustva kot ljudje, je zdaj že znano, in ljubosumje je eno od njih. Nekateri psi in ljudje nimajo te težave, drugi pa. Če se torej eden od psov počuti prikrajšanega za ljubezen svojega človeka zaradi drugega psa, ga najverjetneje ne bo pustil na posteljo. V takem primeru večinoma poseže vmes človek in umiri prvega s tem, da poskrbi, da drugi že leži pri njem, ko prvi skoči na posteljo oziroma kavč. Primerov, da bi še v takšni situaciji prvi ukrepal, je zanemarljivo malo. Prav pa je, da vemo, kaj se lahko zgodi in kako rešiti težavo.

Skrb za čistočo

Če kuža spi v postelji s človekom, je nujno treba skrbeti za čistočo tačk in dlake.





1

Že sobivanje s psom lajša stisko zaradi stresa, še bolj pa k temu pripomore skupen počitek.



2

Nočno spanje bo za oba bolj kakovostno, če bo kuža ležal ob postelji, skupno crkljanje si raje privoščite pri popoldanskem počitku.



3

Če se eden od psov počuti prikrajšanega za ljubezen svojega človeka, drugega psa najverjetneje ne bo pustil na posteljo.

Med partnerjema

Če se komu zdi neprimerno, da kuža živi v pesjaku, da o verigi sploh ne govorimo, se z enako pravico nekdo drug zgraža nad tem, da v mnogih družinah pes spi z lastnikom v postelji.Ni eno prav in vse drugo narobe. Vsaka oblika sobivanja s psom za seboj potegne določene obveznosti za lastnika. Če pes živi samo zunaj v ograjenem vrtu, v pesjaku ali na terasi, naj bi imel možnost opazovati okolico, da ga ne bi dolgčas spravil v malodušje. Pa tudi na sprehod ga je treba peljati, čeprav ima na voljo dovolj prostora za tekanje po velikem vrtu. Kajti »branje časopisov« ob poti je za psa enako pomembno, kot so za nas knjige. Pa še eno lastnost razvije kuža, če sameva na dvorišču: lajati začne na mimoidoče, še posebno strastno na kolesarje ali drveče mopede. Ali resno odganja vse, ki se po njegovem mnenju približujejo domačemu terenu, ali mu to početje preprosto pomeni zabavo, ne moremo zagotovo vedeti, ker motiv ni pri vseh kužkih enak. Ene dolžnosti pa nam v primeru, da pes ne hodi v hišo, ni treba dosledno opravljati: umivati nog in trebuha po vsakem sprehodu, kadar je zunaj blatno.Prav to pa je v primeru, če kuža spi v postelji s človekom, nujno; ne samo blatne tace (te je treba očistiti tudi zaradi preprog), ampak čistoča v celoti. Nujni sta pogosto kopanje in krtačenje, da ne pušča umazanih sledov na rjuhi, umivanje zob, da mu ne smrdi iz gobčka, ko nasloni glavo na skupno blazino z lastnikom, vsakodnevno pregledovanje, ali je na dlaki s sprehoda pripotoval kak klop, ki bi se ponoči preselil na človeka. Po drugi strani pa je mojčkanje pred spanjem nekaj izjemno prijetnega za kužka in nič manj za lastnika. Oba sladko zaspita, srečna drug z drugim. Psihologi pravijo, da pri ljudeh, ki stresno živijo, že sobivanje s psom precej lajša stisko, skupen počitek pa še bolj.Ker pa nič ni tako slabo, da ne bi bilo za nekaj dobro, in obrnjeno, moram omeniti še eno težavo, ki se lahko zgodi, ko si mlad par nabavi kužka in mladičku z vso ljubeznijo privošči tudi spanje na sredini. Predlagam, da malo pomislita na velikost psa, ko bo odrasel, ker bo morda že njegova prisotnost v zakonski postelji povzročila gnečo. Če si bo kuža začel lastiti enega od zakoncev in drugemu ne bo dovolil približevanja, bo pa kar zoprno. In čeprav sem na začetku napisala, da se odločajte po svoje, naj vseeno malo namignem, da si nekaj nežnosti s psom le dovolite, pa četudi na postelji, ampak morda raje pri popoldanskem počitku. Nočno spanje bo za oba bolj kakovostno, če bo kuža ležal ob postelji na njemu namenjenem ležišču.