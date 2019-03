Korejka, ki navdušuje s svojimi linijami

Elegantne poteze so zaščitni znak petvratne kupejevske limuzine hyundai i30 fastback. Fotografije: Blaž Kondža

Domače okolje

Vstopni model i30 fastback stane z akcijskim popustom 16.340 evrov, bogato opremljen testni pa 27.280 evrov.

Prostor za kolo

Prtljažnik je velik in zaradi velikih vrat dobro dostopen.

Voznikov prostor je poznan iz drugih modelov i30.

Hyundai i30 fastback 1,4 T-GDI impression

Motor: štirivaljni turbobencinski

Gibna prostornina: 1353 ccm

Največja moč: 103 kW (140 KM) pri 6000 vrt./min

Največji navor: 242 Nm pri 1500 – 3200 vrt./min

Pogon: na sprednji kolesi, 7-stopenjski samodejni menjalnik z dvema sklopkama

Masa praznega vozila: 1514 kg

Mere (D/Š/V): 4455/1795/1425 mm

Medosna razdalja: 2650 mm

Prostornina prtljažnika: 450–1351 l

Posoda za gorivo: 53 l

Najvišja hitrost: 203 km/h

Pospešek do 100 km/h: 9,5 s

Poraba goriva: 5,6 l/100 km

Izpust CO2: 129 g/km

Uradni zastopnik: Hyundai Avto trade, Ljubljana

Maloprodajna cena: 22.390 evrov (testno vozilo 27.280 evrov)

Euro NCAP: *****

Zunanje poteze tretjega člana Hyundaijeve družine i30, fastbacka, so se nam zdele zelo všečne in očitno nismo bili edini med tistimi, ki jih je njegov videz navdušil. Tudi žirija, ki podeljuje znamenito oblikovalsko nagrado red dot, je bila nad lepoto korejske kupejevske limuzine tako očarana, da jo je nagradila.Seveda kupeju pritiče tudi zmogljiv motor, in ta v testnem vozilu je bil najzmogljivejši v ponudbi – 1,4-litrski turbobencinski štirivaljnik z največjo močjo 103 kilovate in dobro gospodarnostjo – povprečna poraba na testu je bila 7,3 litra na 100 prevoženih kilometrov, na podeželskih cestah pa smo jo spravili na okoli 6,5 litra, kar je skoraj dizelsko primerljiv rezultat.Sicer pa kakšne bogate izbire agregatov kupci fastbacka niti nimajo – poleg omenjenega sta na voljo samo še šibkejši litrski turbobencinski trivaljnik in 1,6-litrski turbodizel s 100 kilovati.Ko smo vstopili, nas je pozdravilo že poznano vozniško okolje, ki si ga fastback deli z drugimi člani družine i30. Uporabljeni materiali so kakovostni in na otip prijetni, volanski obroč in izbirna ročica samodejnega menjalnika sta odeta v usnje.Testni avtomobil je imel najvišjo raven opreme impression, ki je med drugim razvajala z dvopodročno samodejno klimatsko napravo, infozabavno napravo z navigacijo in sprejemnikom digitalnih radijskih signalov DAB, žarometi v LED tehniki, če naštejemo le nekatere elemente. V hladnih zimskih dneh ceniš doplačljivi paket zimske opreme, ki poskrbi za (tristopenjsko) ogrevanje sprednjih sedežev in volanskega obroča.Elegantne kupejevske linije pri fastbacku žal zahtevajo svoj davek – nizek strop v avtomobilu. Ker je bilo testno vozilo opremljeno še s panoramsko sončno streho, je bil strop še nižji in visokorasli se ga bodo hitro dotaknili. To je še posebno očitno, če sedimo zadaj in smo višji od 185 centimetrov. Pa tudi prostor za kolena zadaj je za moj okus bolj skromno odmerjen.Sta me pa zato toliko bolj pozitivno presenetila praktičnost in prostornost prtljažnega prostora, saj sem vanj brez težav pospravil gorsko kolo – edinole sedeže sem moral podreti. Uporabna je tudi odprtina za dolge predmete v zadnjem naslonu.Kako pa se i30 fastback vozi? Turbobencinski agregat je zelo živahen in mu dobro pristaja. V kombinaciji s 7-stopenjskim samodejnim menjalnikom z dvema sklopkama, ki se mi zdi dobro naložen denar, je vožnja z avtomobilom pravi užitek. Moči je vedno dovolj, menjalnik prestavlja gladko in hitro; razen pri hladnem motorju se malce obotavlja. Zanimivo in pohvalno je, da je avtomobil tudi v ekološkem voznem programu še vedno zelo živahen. Poleg ekološkega voznega programa sta tu še običajni in športni. Malo manj pa me je prepričalo podvozje, ki je za tako zmogljiv motor morda preveč mehko nastavljeno. Ima pa ta mehkoba prednost na slovenskih luknjastih cestah.Testni hyundai je bil opremljen s paketom asistenčnih sistemov smartsense II in radar, katerih nakup vsekakor toplo priporočam. Če ste na tesnem z denarjem, se raje odpovejte sončni strehi kot pa omenjenim asistenčnim sistemom. Radarski tempomat deluje dobro in zna (v kombinaciji s samodejnim menjalnikom) zavreti do ustavitve. Aktivni sistem za ohranjanje voznega pasu prav tako dobro deluje in v kombinaciji z omenjenim radarskim tempomatom pripomore k manj stresni vožnji na avtocesti.Tu je še koristni sistem za nadzor prečnega prometa za vozilom, ki pride prav pri vzvratni vožnji s parkirišča ali stranske ulice. In seveda samodejno zaviranje v sili, ki je pri omenjenem paketu nadgrajeno s prepoznavanjem pešcev. Na seznamu opreme naj ne manjka vzvratna parkirna kamera, ki je zaradi slabega pregleda nazaj več kot nujna.