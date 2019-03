Koliko spanja potrebujejo psi?

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Več spijo psi velikih pasem in starejši, ki so čez dan tudi manj aktivni.

Sanjajo?

Psi običajno spijo v presledkih kar dvanajst do štirinajst ur na dan.



Velikost in starost

Mladiči

Med spanjem so manj nemirni psi, ki spijo stegnjeni, kot tisti, ki so zviti v klobčič.

Spremembe v spanju

Premalo, preveč

Delovni spijo manj

Koliko spanja potrebujejo posamezni štirinožci in kdaj, je odvisno tudi od njihove starosti, pasme, aktivnosti in zdravstvenega stanja. Podnevi manj spijo psi manjše rasti in po naravi zelo aktivni ter čuječi psi pa tudi nekateri delovni psi, denimo službeni ali pomočniki na različnih področjih.

Včasih se vprašamo, ali je z našim kosmatincem kaj narobe, ker imamo občutek, da veliko spi. Največkrat nas skrbi po nepotrebnem, saj so znanstveniki z opazovanjem ugotovili, da psi običajno spijo v presledkih kar od dvanajst do štirinajst ur na dan.Spijo tako čez dan kot ponoči oziroma takrat, ko to zahteva njihovo telo. Čeprav je videti, da zaspijo v trenutku, pa se tudi prebudijo že ob najmanjšem šumu. Lep primer so pastirski psi, ki pogosto poležavajo in dremljejo ob čredi, bliskovito pa se odzovejo na vsako spremembo v okolici.Psi imajo podobne, vendar krajše cikle spanja kot ljudje in tudi oni med spanjem doživljajo obdobja REM. Ker globoko dihajo, včasih nemirno trzajo in se oglašajo, tu in tam pa se tudi prestrašeni zbudijo, znanstveniki mislijo, da je precej verjetno, da kosmatinci takrat sanjajo.Trzanje med spanjem lahko povzroči tudi zgolj padec telesne temperature, veliko redkeje pa nekatere bolezni. Ugotovili so tudi, da so v spanju manj nemirni psi, ki spijo stegnjeni, kot tisti zviti v klobčič, in še, da so premiki v spanju pogostejši pri mladičih in starejših psih kot pri psih v odrasli dobi.Več spijo psi velikih pasem in starejši, ki so čez dan tudi manj aktivni. Ameriško-kanadska raziskava iz leta 2012, ki je proučevala vpliv starosti in razporeda hranjenja na ritem mirovanja in aktivnost psov, je ugotovila, da je aktivnost psov, starih nad 11 let, za 17 odstotkov nižja kot pri psih med 7. in 9. letom in kar za 42 odstotkov nižja kot pri psih, starih med 1,5 in 4,5 leta.Mladiči spijo več kot odrasli psi, in sicer petnajst do tudi dvajset ur na dan, saj je to nujno potrebno za zdravo rast. Obdobja njihovega občasnega spanja podnevi trajajo od pol ure do dveh ur, vso noč pa lahko mladiči prespijo šele v starosti štirih mesecev, z ustaljenim redom v vsakdanjem življenju pa jih začnemo na to privajati že prej.Tako se prilagodijo naši rutini in ponoči, medtem ko ljudje spimo, tudi sami mirujejo in se, kot ugotavlja avstralska študija iz leta 1993, v povprečju v osmih urah iz spanja zbudijo triindvajsetkrat.Pri psih se normalno menjujejo obdobja, ko so dejavni in ko so sicer budni, vendar ne počno ničesar, pa obdobja, ko spijo tako podnevi kot ponoči. Če opazimo, da so se sicer utečeni vzorci spanja začeli spreminjati, na to opozorimo veterinarja, da bo lahko kot vzrok izločil morebitne zdravstvene težave. Spremembe v spanju pa lahko povzročajo tudi različni stresni dogodki v življenju psa ali pa spremembe v njegovem okolju.Vsem psom moramo omogočiti, da spijo toliko, kolikor potrebujejo. Pomanjkanje spanja lahko vpliva na njihovo vedenje in dolgoročno tudi na njihovo zdravje. Včasih se zgodi, da psi, ki živijo v družinah z živahnimi in razposajenimi otroki, nimajo dovolj miru in časa za spanje. Tudi mladiči, ki sicer živijo v mirnem okolju, a so sami zelo živahni in radovedni, včasih pozabijo na počitek, zato jim moramo pomagati in poskrbeti, da se umirijo in zaspijo, med spanjem pa jih ne motimo in ne zbujamo.Razlog, da podnevi več spijo, je lahko tudi dolgčas. Zdrave zaspance bomo lahko zdramili, če se bomo začeli z njimi nekoliko več ukvarjati in jim omogočili več primerne telesne aktivnosti in mentalne stimulacije.*Karmen Zahariaš je inštruktorica vzgoje in šolanja družinskih psov