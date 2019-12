Kje pozimi ne smete imeti rož

Na rast lončnic vpliva tudi mesto, ki jim ga v stanovanju namenite. In na dveh bodo pozimi najbrž hitro ovenele ter odmrle.

Eno od njih so okna, ki ne tesnijo dobro in skozi katera zato v stanovanje prihaja hladen zrak. A tudi če so okna brezhibna pozor: ni dobro, da se listi in cvetovi dotikajo stekel, saj jim hladna površina škoduje.



In drugo mesto: kotički tik ob virih toplote, torej ob pečeh in radiatorjih, saj vroč zrak pretirano izsuši rastline in pospeši njihov propad.

Ob izbiri pravega mesta pa je treba upoštevati še nekaj priporočil. Redkejše zalivanje Večina sobnih rastlin je pozimi v fazi mirovanja, zato rastejo počasneje, kot v toplih mesecih, kar pomeni, da jih je treba redkeje zalivati. Prepogosto dodajanje vode vodi v različne bolezni lončnic, med drugim lahko zaradi gnitja korenin propadejo. Čim več svetlobe Glede na to, da so dnevi kratki, se potrudite odstraniti čim več ovir, ki rastlinam preprečujejo absorpcijo sončnih žarkov. Torej odgrinjajte zavese in z listkov redno brišite prah, da bodo lahko nemoteno vpijali svetlobo.