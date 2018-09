Kam z očali v avtu?

Nosilec za očala je praktična rešitev. FOTO: Halova

V današnjih časih čedalje več ljudi nosi korekcijska očala, da o sončnih niti ne govorimo. Seveda jih nosimo tudi med vožnjo, saj je dober vid oziroma neoviran pogled še kako pomemben za varnost v prometu. Sodobni avtomobili imajo polno odlagalnih površin in predalčkov, namenjenih prav za očala, ki so poleg vsega po navadi še zaprta in oblečena v tkanino, da nam ne odletijo nekam v avto in se (draga) stekla ne popraskajo. Kaj pa nekoliko starejši avtomobili, kjer je bil sovoznikov predal vse, kar je bilo na voljo?Kajpak so proizvajalci dodatkov za avtomobile pomislili tudi na to. Kitajski HaloVa v svojem asortimanu (ki še zdaleč ni omejen samo na avtomobile) za kakšnih deset evričev ponuja tudi praktičen nosilec za očala, ki ga namestimo na senčilo v kabini, nanj pa lahko »obesimo« dvoje očal ali pa zataknemo tudi kaj drugega, denimo, cestninski listek ali parkirno kartico.Sam nosilec lahko zavrtimo za 360 stopinj, tako da bomo brez težav našli primeren položaj, nanj lahko obesimo tudi debelejša očala, pri čemer je držalo opremljeno s peno, da se ne bi kaj poškodovalo in popraskalo. Proizvajalec zagotavlja tudi stalno garancijo in vračilo kupnine v 90 dneh od dneva nakupa, če stranka ni zadovoljna.