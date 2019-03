Kakšno je lahko uživanje v blatu? Takšno!

Raj za offroad

Svoje znanje je nadgrajevalo in preizkušalo staro in mlado.

Vremenski paradiž in znana imena

Za številne udeležence je bil to družinski motoristični dan.

Golaž za zaključek

Motorizem ima vrsto kategorij in podzvrsti. V grobem ga delimo na cestni motorizem in terenskega. Offroaderji, kakor se imenujejo motoristi, ki prakticirajo zadnjega, se delijo na enduraše in motokrosiste. Slovenski uvoznik za Husqvarno MotoXgeneration je zanje 8. februarja na hrvaški stezi za motokros Santarija blizu Pazina organiziral prvi Husqvarna Day-Off. Športni dan v blatu, torej.S terensko vožnjo je v Sloveniji križ. Naša zakonodaja je glede vožnje v naravi stroga in neusmiljena, lastniki zemljišč in gozdov tudi. Saj ne, da bi navijali za brezglavo norenje v objemu gozdov ali travnikov, dejstvo pa je, da so terenski motocikli pregnani na urejene steze, registrirane površine in – v tujino. Raj za slovenske offroaderje je predvsem Hrvaška.Kje in kdaj pripraviti boljšo veselico kot na dan, ko si s prijatelji prost, vremenska napoved je ugodna, gostitelji pa te radi vidijo? Več kot 150 zagretih motoristov se je odločilo, da bo slovenski kulturni praznik preživelo v naravi. Na motorjih. V Pazin so prišli sami, s kolegi ali v spremstvu celotnih družine. Pa da ne boste rekli, da je to šport le za klene dedce, ne, med udeleženci je bilo opaziti kar precej deklet, ki so se pogumno spopadale s stezami. Med velikimi stroji so brneli manjši in mlajši, kar dokazuje, da je ta šport priljubljen tudi med mladimi in da je lahko celo družinski šport. Nekatere družine res živijo zanj. Dogodek ni imel tekmovalnega značaja, v ospredju je bilo predvsem druženje, po dolgem zimskem odmoru piljenje vozniških spretnosti in imeti se fajn v krogu somišljenikov. V nadzorovanem okolju in pod vodstvom inštruktorjev je dan minil brez poškodb.Organizatorjem je šlo na roko tudi vreme, saj je bil celoten vikend sončen, čeprav so teden pred tem pazinski okoliš zalivale poplave in je izvedba že visela v zraku. Kaj se je torej dogajalo na stezi Santarija in ob njej? Na stezi za motokros je bila na voljo motokrosistična šola, organizirana po segmentih, svoje veščine pa so tam so razdajali vozniki motokrosa, ki tekmujejo na dirkah državnega prvenstva in trenerji iz ekipe Myteam. Na tako imenovanem Turn Tracku, poligonu, kjer vozniki vadijo tehniko vožnje skozi zavoje, pospešujejo in zavirajo, je svoje znanje razdajal, slovenski tekmovalec, ki je nastopal tudi na dirkah svetovnega prvenstva, zdaj pa svoje izkušnje deli z mlajšimi generacijami voznikov. Čeprav ima izkušnje z nastopanjem nadakarskem reliju, se je na Turn Track podal tudi letos edini slovenski udeleženec tega najtežjega relija na svetu. Tisti, ki jim motokros ni blizu in se raje potijo na zahtevnih enduraških terenih, so se odločili za vožnjo na 15 kilometrov dolgem enduro krogu. Ta je imel na nekaterih odsekih dve stopnji, odvisno od vozniških sposobnosti pa si je vsak izbral svojega.Po celodnevnih vožnjah, novih poznanstvih, prepotenih urah, preživetih na motorjih, so se udeleženci konec dneva zbrali na skupnem kosilu, v duhu dneva in vožnji po terenu je bil na jedilniku okusen golaž. Fantje iz podjetja MotoXgeneration po uspešno izpeljanem prvem Day-Offu pa že obljubljajo nadaljevanje.