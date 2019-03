Kako pravilno vzgajati hijacinte

Hijacinte so ene prvih znanilk pomladi, ki z videzom in vonjem polepšajo vsak dom, zato upoštevajte osnovne nasvete za njihovo nego. Pravilno sajenje Kupljene čebulice v zemljo posadite tako, da bo tretjina segala nad površino substrata. Ta naj bo rahel, hranljiv, lonček pa mora imeti drenažo, da čebulica zaradi prevelike vlage ne bi zgnila. Primerno mesto Hijacinte uspevajo na vrtu in v zaprtih prostorih. Če ste se z njimi odločili polepšati stanovanje, lončke s čebulicami postavite v svetel del doma, vendar ne na neposredno sončno svetlobo. Prav tako jih ni primerno postavljati ob radiatorje ali druge vire toplote. Miza v svetli kuhinji ali dnevni sobi je zanje idealno mesto. Pravilno zalivanje Hijacinte zalivajte enkrat do dvakrat na teden, pred zalivanjem se prepričajte, da je zemlja, v katero so posajene, resnično suha. Preveč vlage spodbudi gnitje čebulice. Boljše je vodo dovajati v podstavek, od koder jo rastlina počasi srka, ne pa neposredno v zemljo. Podpora za težke svetove Hijacinte v notranjih prostorih zrastejo hitro, prav tako hitro zacvetijo, a imajo zaradi nagle rasti neredko šibko steblo, težek cvet pa se zato nagne. To lahko rešite tako, da jim zagotovite oporo v obliki lesene palčke, ki jo zapičite v samo rastlino ali ob njo in nanjo naslonite cvet. Pozor, hijacinte so strupene Če imate majhne otroke ali domače živali, hijacinte namestite tako, da jim ne bodo na dosegu. So namreč strupene in lahko ob zaužitju povzročijo resne zdravstvene težave.