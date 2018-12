Kako bomo potovali v 2019

guliver/GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Vse pomembnejša oblika potovanj bo prostovoljstvo v tujini.

Novodobni popotnik se vse bolj zaveda socialnih, političnih in okoljskih problematik.

Obeta se razcvet podvodnih hotelov.

V izteku leta ne gledamo le nazaj. Ne delamo le bilance skoraj minulega leta, ampak poskušamo pokukati tudi v novo leto in kaj nam bo to prineslo.: Potovanja te marsičesa naučijo in te oborožijo z veščinami, ki jih doma ter v učilnicah ne dobiš. In če je bilo pridobivanje novih znanj že letos pomemben del popotniške izkušnje, se bo leta 2019 to nadaljevalo in stopnjevalo. Celo tako imenovana generacija z, ki je od rojstva priklopljena na internet, se vse bolj zaveda, da ti dragi študiji ne morejo dati vsega, kar potrebuješ za življenje, in kako pomembno je teorije obogatiti s prakso. Tudi zaradi tega se obeta rast prostovoljnega dela v tujih krajih, obiskovanje najrazličnejših delavnic na tujem, ki postajajo bolj dragocene kot zrenje v najbolj oblegane turistične znamenitosti. Na kratko – pomembneje postaja stvari doživljati in ne le turistično opazovati.: Naj zveni še tako nemogoče, vsega še nismo raziskali in odkrili. Čeprav je za to morda treba v višave ali pod morsko gladino. A četudi naj bi Nasa že s prihodnjim letom začela izgradnjo lunarne vesoljske postaje, kar bo eden temeljih kamnov k človeškemu osvajanju vesolja, vesoljski turizem – čeprav se ga odstotek najbogatejših popotnikov že veseli – še ne trka na vrata. Vseeno pa se lahko do tedaj podamo na druga manj raziskana območja, kar tu, na zemlji. Vse večje povpraševanje je, denimo, po nastanitvah v podvodnih hotelih, ki se jim obeta razcvet. V slogu minulih let pa bo še naprej rasla težnja po raziskovanju tistih kotičkov, kamor ne zanaša turističnih množic.: Živimo v informacijski dobi, od informacij smo oddaljeni le nekaj klikov z računalniško miško. Z nepoznanimi sorodniki, še tako daljnimi, smo se zdaj lahko povezali prek družabnih omrežij, npr. facebooka, pri raziskovanju družinskega drevesa pa se nam ni treba več zakopati med prašne knjige, ampak nam instantno iskanje prednikov omogoča vrsta spletnih strani. Kar je dalo zagon t. i. DNK-turizmu, ko se na pot podamo, da spoznamo daljne sorodnike.: Naj vam je všeč ali ne, navidezna resničnost je na osvajalskem pohodu, ki se ni izognil niti turizmu. Z vse bolj dovršenimi slušalkami ter aplikacijami, kot je google view, ko lahko z vseh zornih kotov, z možnostjo obračanja za 360 stopinj, pokukate na tisoče kilometrov stran, potrebujete le še dobro internetno povezavo, da kar iz domačega naslanjača obišče bodisi Antarktiko bodisi Arubo, s pomočjo aplikacij lahko pokukate celo že na Mars.: Leta 2019 bo leto popotnika, ki mu je mar in se zaveda družbenih, političnih in okoljskih problematik, ki bodo igrale vse odločilnejšo vlogo pri izbiri destinacije. Z vse več tistih, ki črtajo obisk dežele, če se jim zdi, da turisti negativno vplivajo na življenja domačinov. Opazovanje sveta okoli sebe z odprtimi očmi bo posegalo tudi v izbiro turističnih ponudnikov, saj naj bi milenijci in pripadniki generacije z vse pogosteje dajali prednost tistim nastanitvenim obratom in agencijam, ki reciklirajo plastiko in ponujajo dejavnosti, povezane z ohranjanjem okolja, npr. čistilne akcije plaž in morij.