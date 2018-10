JUBIZOL toplotnoizolacijski sistemi s priporočilom

Prihranite pri energiji do 40 % in ustvarite zdrave in ugodne bivalne pogoje

S fasadnimi sistemi JUBIZOL smo v podjetju JUB razvili sistemske rešitve, ki imajo poleg zaščitne in izolacijske tudi estetsko funkcijo in so usklajene z arhitekturnimi, podnebnimi in energetskimi zahtevami. Poleg zunanjega videza fasade, ki ga določajo barve, struktura, oblika in materiali, sta pomembni tudi njena funkcionalnost in trajnost. Fasadni sistemi JUBIZOL zagotavljajo oboje, kar potrjuje zaupanje tisočih končnih uporabnikov. Naložba v vgradnjo fasadnega sistema JUBIZOL je sinonim za učinkovito in dolgotrajno zaščito objekta, hkrati pa uporabnikom zagotavlja odlične bivalne pogoje skozi vse leto.Z vgradnjo toplotnoizolacijskega sistema JUBIZOL in zadostno debelino izolacijskega materiala boste lahko porabo energije za ogrevanje in hlajenje znižali kar do 40 odstotkov, poleg tega pa preprečili nastajanje toplotnih mostov. Z idealno izoliranimi zidnimi površinami boste v notranjih prostorih izboljšali bivalne pogoje, ki jih opredeljujeta temperatura med 19 in 22 °C in vlaga med 40 in 60 odstotkov, s tem pa preprečili tudi morebitno izsuševanje zraka in nastajanje prahu, ki lahko draži naša dihala, ter razvoj zidne plesni, ki nastaja zaradi visoke in trajne vlage ter drugih vplivov iz okolja.JUB zagotavlja do 25-letno garancijo ter dolgoročno in premišljeno naložbo v toplotnoizolacijski sistem JUBIZOL Fasadne sisteme JUBIZOL odlikuje časovna obstojnost in dolga življenjska doba tudi v najbolj zahtevnih pogojih uporabe. Energijsko učinkoviti toplotnoizolacijski sistemi JUBIZOL, ki so certificirani v pooblaščenih ustanovah doma in v tujini, so plod slovenskega znanja in v celoti izdelani v Sloveniji. Z lastno proizvodnjo ekspandiranega polistirena v JUB-u zagotavljamo popoln nadzor nad vsemi vgrajenimi komponentami.Toplotnoizolacijski sistemi JUBIZOL zagotavljajo vrhunski estetski videz objekta. Zaključni ometi omogočajo izvedbo fasade v zaribani ali glajeni strukturi ob različni zrnavosti, pri tem pa lahko izbirate med številnimi odtenki z najvišjo obstojnostjo.Sistem JUBIZOL EPS temelji na znanju in izkušnjah, ki smo jih v preteklih štirih desetletjih pridobili pri vgradnji več kot 10 milijonov m2 kontaktnih fasadnih toplotnoizolacijskih sistemov na izolacijski oblogi iz klasičnega ekspandiranega polistirena. Sistem zadovoljuje potrebe največjega števila kupcev, saj omogoča veliko kombinacij različnih JUBIZOL materialov ter velik izbor obstojnih odtenkov v glajeni ali zaribani strukturi. Izvedba je preprosta, zato je prva izbira večine profesionalcev. Toplotna izolacija JUBIZOL EPS ima v primerjavi z ostalimi izolacijskimi materiali za kontaktne fasade zelo nizek okoljski indikator ΔOI3 na m2 (vgrajenega materiala), t.j. primerljivega ali celo nižjega od izolacij naravnega izvora in okoli 2 krat nižjega kot toplotne izolacije mineralnega izvora.Namenjen je toplotni zaščiti objektov, ki jim s skrbno izbrano paleto belih in svetlih pastelnih odtenkov zagotavljamo eleganco in minimalizem. Visoka vodoodbojnost in manjše navzemanje umazanije, ki sta rezultat izsledkov nanotehnologije, omogočata uporabo sistema tudi na padavinam izpostavljenih fasadnih ploskvah visokih objektov. Sistem je še posebej primeren v onesnaženem okolju mestnih in industrijskih središč ter v slanem obmorskem okolju. Tehnološko napredni materiali zagotavljajo vrhunske lastnosti sistema, na katerega kupcu zagotavljamo najmanj 25 let garancije na toplotno-fizikalne lastnosti sistema.Priporočamo ga za objekte, ki potrebujejo povečano odpornost fasadne površine na udarce in perforacijo ter povečano upogibno in natezno trdnost nosilnih slojev sistema. Zagotavlja visoko varnost sistema pred poškodbami zaradi ekstremnih vremenskih pojavov, saj na sistemu ni vidnih poškodb v primeru udarca ledene krogle premera 5 cm, s hitrostjo 140 km/h in kinetično energijo 40 J pravokotno na fasadno površino. Varuje tudi pred poškodbami sistema zaradi velikih toplotnih raztezkov in skrčkov, ki so posledica vgradnje zaključnih ometov temnih barvnih tonov.Optimalna paropropustnost, odlična toplotna in zvočna izolacija v sistemu JUBIZOL Micro Air ustvarjata prijetne in zdrave klimatske pogoje, ki so osnova dobrega počutja.Pravilna izbira barvnih odtenkov je odvisna od arhitekturne zasnove hiše, njenih stanovalcev, pomembna pa je tudi skladnost z okoljem. Pri izbiri zaključnega sloja fasade si pogosto težko predstavljamo končni videz hiše, zato vam lahko pri izbiri s profesionalnim nasvetom pomaga arhitekt podjetja JUB , ki vam ob nakupu JUBIZOL fasade po naročilu izdelaPri izbiri in vgradnji za vas najbolj ustreznega fasadnega sistema vam bomo svetovali v JUB-ovi tehnično svetovalni službi , v dogovoru z vami pa si bomo vaš objekt ogledali in vam predlagali ustrezne tehnične rešitve, ki skupaj z ustreznimi popisi del predstavljajo osnovo za izdelavo ocene investicije.Ob izpolnjevanju visokih energetskih zahtev uporabnikov, celoviti storitvi, izkušnjah JUB-ovih strokovnjakov in zavezanosti k doseganju visokih kriterijev kakovosti, vam bo JUBIZOL fasada zares omogočila barvito, varčno in trajno ugodje bivanja.