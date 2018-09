Idealna barva za vsak prostor

Vsaka barva na razpoložene in čustva vpliva drugače, zato ni vseeno, v katero odenete kuhinjo, spalnico ali dnevno sobo. Poglejte odtenke, ki so idealni za vsak prostor doma. Dnevna soba Dnevna soba je v prvi vrsti namenjena zabavi in počitku ter sprostitvi po napornem dnevu. V njej se zbira vsa družina, zato mora na prvem mestu zagotavljati ugodje. To je odgovor na vprašanje, zakaj se vanjo najbolje podajo topli, nežni toni, kot so bež, rjava ali nežna oranžna. Ta namreč pomirjajo ter zagotavljajo pozitivno vzdušje. Kuhinja, jedilnica Tudi v kuhinji se pogosto zbere vsa družina. Bivanje v njej naj bi bilo sproščeno, polno smeha, v njej se pripravlja in uživa obroke ter veliko govori. V njej so zato dobrodošle svetle barve, ki pripomorejo k budnosti in hkrati spodbudijo tek. Strokovnjaki za notranjo opremo za kuhinjo in jedilnico priporočajo rdečo, tudi rumeno in živahno oranžno barvo. Spalnica Prostor, ki je namenjen počitku. V njej se je treba povsem sprostiti, pomiriti in zlahka zaspati. Tople barve zanjo niso najprimernejše. Bolj kot te se vanjo podata svetlomodra in svetlo zelena, saj obe delujeta pomirjujoče. Delovna soba V njej morate biti učinkoviti in skoncentrirani. Kreativnost in zbranost sta tu na prvem mestu, idealni za delovno sobo pa so svetli toni. Pastelne barve spodbujajo miselne procese in ne odvračajo pozornosti od stvari, ki naj bi se jim v njej posvečali. Otroška soba Otroci v otroški sobi počnejo veliko stvari. V njej se igrajo, učijo in spijo, zato je nemogoče določiti zgolj eno dominantno barvo. Idealno bi jih bilo kombinirati s tistimi, ki pomirjajo, in z onimi, ki spodbujajo kreativnost. Najboljši so nežni pastelni rožnati in modri toni, treba pa se je izogibati rdeči, saj pri mladeži spodbuja agresijo.