Hrošč se (spet) poslavlja

REUTERS Beetlove prodajne številke vztrajno padajo. FOTOgrafije: Reuters

REUTERS Hrošč z imenom Herbie je zaslovel po vsem svetu.

Nacistični začetki

REUTERS Volkswagnova tovarna v Puebli se bo preusmerila na donosnejše modele.

22

milijonov hroščev in beetlov je bilo izdelanih.

Povojna proizvodnja

Volkswagen bo v zadnjem letu proizvodnje ponudil dva posebna modela beetla, in sicer final edition SE in SEL v obliki kupeja in kabrioleta.

Mednarodna slava

Slovo legende

REUTERS Zadnji klasični hrošč je s tekočega traku zapeljal 30. julija 2003 v mehiški Puebli.

Pa se je zgodilo. In to v bistvu že drugič. Volkswagen bo ustavil proizvodnjo ikoničnega beetla, naslednika še bolj legendarnega hrošča. Zadnjega beetla bodo sestavili prihodnje leto v Volkswagnovi mehiški tovarni v Puebli, kjer so leta 2003 izdelali tudi zadnjega hrošča. Pri največjem proizvajalcu avtomobilov na svetu so se za umik tretje generacije beetla odločili zaradi spreminjajočih se smernic na avtomobilskem trgu.Šef skupine VWsi že od leta 2015, ko je stopil na čelo koncerna, prizadeva zmanjšati (pre)široko modelno ponudbo vseh blagovnih znamk, ki spadajo k skupini.Povpraševanje po beetlu in drugih avtomobilih nižjega srednjega razreda, kot je tudi golf, v zadnjih letih močno upada, saj se kupci raje odločajo za kompaktne športne terence in križance. Prodaja beetla v ZDA je v zadnjem letu padla za 2,2 odstotka, v Evropi pa so številke še slabše, saj je prodaja padla za kar 37 odstotkov: v prvi polovici leta 2018 je bilo prodanih le 8377 beetlov.Diess je razmišljal o oživitvi beetla s popolnoma električnim pogonom, a si je premislil. Vlogo »novega hrošča za električno dobo« bo tako prevzel novi model neo, ki bo na ceste zapeljal leta 2020.Hrošč, katerega korenine segajo v davno leto 1938, je leta 1998 doživel prenovo in tudi uradno dobil ime beetle. Ime hrošč je namreč popolnoma neformalno, saj se je avtomobil uradno imenoval volkswagen type 1, nosil pa je oznake VW 1200, 1300, 1500, 1302 in 1303. Volkswagen je v minulih dvajsetih letih prodal približno 500.000 beetlov, kar pa je prav skromno v primerjavi s prodajnimi številkami in življenjsko dobo klasičnega hrošča: v 70 letih proizvodnje so izdelali natanko 21,529.464 primerkov.Hrošča je oblikovalpo naročilu nacističnega voditelja Nemčije, ki si je zamislil cenovno dostopen in preprost avto za nemški srednji razred in nov avtocestni sistem – od tod tudi ime tovarne Volkswagen, kar dobesedno pomeni ljudski avto.Maja 1938 je Hitler položil temeljni kamen za Volkswagnovo tovarno v spodnjesaškem Fallerslebnu, kjer so zgradili tudi naselje za delavce. Volkswagen je izdelal le 210 hroščev, tedaj imenovanih še kdF-wagen (kraft-durch-freude-wagen, kar se je nanašalo na nacistični slogan Moč skozi veselje), ko se je proizvodnja civilnih vozil ustavila zaradi izbruha druge svetovne vojne in se preusmerila v vojaška vozila.Na osnovi kdF-wagna so izdelali 52.000 vojaških vozil type 82 kübelwagen in 14.000 amfibijskih vozil type 128 in 166 schwimmwagen. Prvi civilni predhrošči so šli v roke vojaških častnikov za osebno uporabo, Hitler pa je že leta 1938 dobil prvi kabriolet.Tovarna v Fallerslebnu je bila med zavezniškim bombardiranjem med drugo svetovno vojno močno poškodovana, po nemški kapitulaciji pa so jo prevzeli zavezniki. Množična proizvodnja se je začela v drugi polovici 40. let 20. stoletja: do leta 1955 se je po nemških cestah vozilo že milijon hroščev.Avto je imel za tiste čase izjemne zmogljivosti v svojem razredu: tisočkubični 35-konjski zračno hlajeni motor je dosegel najvišjo hitrost 115 km/h, do stotice je pridrvel v 27,5 sekunde, na sto kilometrov pa je porabil le 6,7 litra goriva. To je bilo neprimerno boljše od Citroënovega spačka 2CV, ki je bil namenjen revnejšemu sloju ljudi in kmetom, ali pa od britanskega morrisa minorja, ki ni bil namenjen za avtoceste.Oblika klasičnega hrošča je postala svetovno znana v 60. in 70. letih z Disneyjevimi družinskimi filmi, v katerih je nastopal pametni samovozeči hrošč z ljubkovalnim imenom Herbie. Hrošč je postal priljubljeno vozilo pripadnikov kontrakulture v nemirnih 60. letih, ki so prisegali na njegovo majhnost, praktičnost in estetiko.A časi so se spreminjali in ljudje so kupovali zmogljivejše, večje in udobnejše avtomobile. V Wolfsburgu so leta 1974 začeli izdelovati novo vozilo za srednji razred z vodno hlajenim spredaj nameščenim motorjem in pogonom na prvi kolesi. Imenovalo se je golf (»rabbit« oziroma zajček v Severni Ameriki). In golf je postal Volkswagnov najbolje prodajani avto.Toda golf (in pozneje polo) ni ustavil hroščeve proizvodnje.V Nemčiji so hrošče izdelovali do leta 1978, ko se je proizvodnja preselila v Brazilijo in Mehiko. Da ne dolgovezimo: zadnjega hrošča so sestavili v Mehiki 30. julija 2003, kjer bo prihodnje leto s tekočega traku zapeljal tudi zadnji beetle.