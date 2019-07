Google, Facebook in prijatelji na prepihu

Najbrž še nikoli niste slišali Johna Shermana. Mnogi bolj poznajo njegovega brata generala Williama Tecumseha Shermana, ki se je izkazal kot poveljnik severnjaške, unionistične vojske med ameriško državljansko vojno in po katerem so med drugo svetovno vojno in po njej v ZDA poimenovali znani tank sherman. A vrnimo se k generalovemu bratu Johnu. Njega najbrž bolje poznajo le nekateri zgodovinarji in verjetno so zanj slišali tudi ekonomisti, kajti možakar je bil v osemdesetih letih 19. stoletja ameriški minister za finance in nekaj časa prvi mož zunanjega ministrstva. Za gospodarstvo ZDA pa je pomemben predvsem kot avtor znanega ...