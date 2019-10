FOTO: Rešila zapuščeno žival, doma pa ugotovila, da ni mačka

Pred dvema tednoma jeiz Tennesseeja na cesti našla nebogljeno puhasto žival. Mislila je, da je zapuščena mačka ali da se je izgubila, zato jo je vzela v avto in odnesla domov.Med vožnjo proti domu je morala večkrat ustaviti, ker se je žival tako razburila, da jo je morala miriti, na koncu pa se je zapletla v njeno krilo in tako se jima je le uspelo pripeljati do doma.Doma jo je namestila v garažo in objavila fotografijo na facebooku, da bi vprašala, ali bi bil kdo pripravljen zanjo skrbeti. Še preden jo je okopala, je prišla na obisk soseda. Prosila je, ali sme videti najdeno mačko, ter takoj povedala: »Mislim, da je to ris.« Ko sta najdeno žival bolje pogledali, sta ugotovili, da ima res precej krajši in bolj ošiljen rep kot domače mačke.Poklicali sta zavetišče za divje živali, kjer zdaj skrbijo za zelo podhranjenega risa in ga nameravajo spustiti nazaj v divjino, ko bo za to sposoben.Poglejte fotografije in preverite, ali vidite razliko med domačim mačkom in risom.