FOTO: Prihaja bugatti divo

Božjastna cena

5,8 milijona evrov stane bugatti divo.

Vodljivost na vrhuncu

(Ne)razumnost nakupa?

Bugattijev hiperšportnik chiron je dobil še enega sorodnika. Bugatti divo, poimenovan po francoskem vozniku, ki je za Bugatti dirkal v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, naj bi enkrat za vselej končal vse kritike, ki so letele na chirona in njegovega predhodnika veyrona – očitali so jima nekam slabo vodljivost (za takšen avto, seveda). Divo je po Bugattijevih trditvah s svojo napredno aerodinamično obliko, s 35 kilogramov nižjo težo in s kar 90 kilogramov večjim aerodinamičnim pritiskom k tlom (downforce) testni krog na dirkališču odpeljal za celih osem sekund hitreje od chirona.Divo bo s ceno 5,8 milijona dolarjev (pet milijonov evrov) več kot dvakrat dražji od navadnega chirona, s čimer bo postal najdražji serijski avto na svetu. Naredili jih bodo samo 40 in že ti so vsi razprodani, in sicer imetnikom chirona. Pri takšni ceni se navaden smrtnik odkrito sprašuje, ali je nekaj sekund na dirkališču res vrednih milijone, a kupci diva se s tem ne obremenjujejo.Čeprav je osem sekund cela večnost na dirkalni stezi, pa si divo s chironom deli osemlitrski šestnajstvaljni motor, ki s pomočjo štirih turbinskih polnilnikov razvije 1500 konjskih moči, tako da bodo pospeški na ravnem verjetno precej podobni chironovim. In že chiron je naredil velik korak naprej pri občutku med vožnjo na cesti in pri vodljivosti, ki je mučila veyrona.V vodljivostnem programu, imenovanem "handling mode", divovo vzmetenje in volan otrdita, zadnje krilo se postavi v ostrejši kot za še večji pritisk k tlom, elektronski nadzor nad zdrsom pogonskih koles pa se sprosti. Testni vozniki, ki so imeli srečo, da so preizkusili chirona in ga pognali na rob njegovih zmogljivosti, so poročali, da je nadzor nad vozilom dobro uravnotežen, da se avto odlično drži asfalta in da je občutek nadzora neprimerno boljši kot pri veyronu. Kako mora biti šele pri divu, ki je testni krog odpeljal za kar osem sekund hitreje?Kaj pa chiron sport? Že ta nadgrajeni bugatti, ki so ga predstavili na letošnjem ženevskem avtosalonu, ima po navedbah proizvajalca "močno izboljšano vodljivost in še večjo gibčnost" kot standardni chiron, s tem da stane le 2,8 milijona evrov, kar je slabih sedemsto tisočakov več od standardnega modela. Na stezi v Nardu je bil za pet sekund hitrejši od običajnega chirona, kar pomeni, da je le za tri sekunde počasnejši od diva.A kupci diva se s tem ne obremenjujejo. Oni hočejo zgolj imeti najhitrejšega bugattija.