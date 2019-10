FOTO: Paša za oči in prava ljubezen do trikrake zvezde

Približno 85 članov

Iz Kopra se je pripeljal Franko Matevljič z MB 170 SB iz leta 1953.

Predsednik Mercedes-Benz kluba Slovenija Miro Brumat z MB 260 SE, letnik 1985 FOTOgrafije: Primož Hieng

Stari lepotec

830

primerkov 170 S W136 je izdelal Mercedes-Benz.

V Mercedes-Benz klubu Slovenija ne pogojujejo, da morajo imeti člani avtomobile te znamke, lahko so celo brez njih, pomembna je ljubezen do teh vozil.

Mercedes-Benz klub Slovenija je v Stritarjevi ulici v središču Ljubljane nedavno pripravil razstavo starodobnikov. Med lepotci z značilno trikrako zvezdo na nosu smo videli še vrsto jubilantov, in sicer 70 let stari model 170 S W136, 60 let stari model 230 S, 40-letnico je slavil model G W460, še en 40-letnik je bil iz serije W126, najmlajši pa je bil s 30 leti model W129.je predsednik kluba, ki povezuje ljubitelje starih in novih vozil Mercedes-Benz. Najprej nam je povedal, da njihov klub obstaja že 13 let in da so iz dveh ustanovili enega: "Kot klub prirejamo več dogodkov, ki so povezani z Ljubljano, sicer pa tudi z občino dobro sodelujemo. Ponosni smo, da smo poimenovali in odprli Ulico Carla Benza na Kodeljevem, kjer smo mu postavili spomenik, po (grofupa smo poimenovali park in odkrili njegov spominski relief."In kako deluje klub? "Imamo približno 85 članov, vozil pa je veliko več, saj imajo nekateri člani po več starodobnikov, pa tudi za vsakdanjo uporabo se vozijo z mercedes-benzi," odgovarja Brumat. "V klubu ne pogojujemo, da morajo imeti člani te znamke avtomobile, lahko so celo brez njih, pomembna je ljubezen do teh vozil. Organiziramo izlete, med katerimi je ogled proizvodnje v tovarni Mercedes-Benz v Stuttgartu. Na takem izletu član plača samo hrano in prenočišče, vse ostalo – prevoz, vstopnino, vinjete in podobno – pa klub."Predsednik kluba ima tri vozila s trikrako zvezdo: "Pravkar obnavljam mercedes-benz 200 C, torej je kabriolet, letnik 1934. Kupil sem ga že v 70. letih, zdaj pa, ko sem v pokoju, je prišel na vrsto za obnovo, saj bom imel malce več časa. Trenutno je v fazi lakiranja, potem pa pridejo na vrsto montaža ter tapetniška dela in ureditev notranjosti."Posebnež in najstarejši med razstavljenimi mercedes-benzi je bil 70 let star lepoteciz Šenčurja. Zakaj prav model 170 S W136, letnik 1949? "Ko sva se z ženo vračala z izleta na Dunaju – bil je lep poletni dan –, sta se pred semaforjem poleg naju ustavila starejši gospod in gospa," je povedal Sitar."On s kapo, ona s šalom in klobukom, z odprtim avtomobilom bež in črne barve. Nekaj časa sva bila z ženo tiho, potem pa sva končno spregovorila. Vedela sva, kaj si želiva. V tistem času sva zidala hišo in ni bilo razmer za nakup starodobnika. Pot od Dunaja do Kranja je minila v sanjah o tem, kako bi tak avto imela, ko bova starejša."Časi so se spremenili. Sitar je že razmišljal o tem, kako priti do starodobnika: "Po Sloveniji sem na več koncih spraševal glede mercedes-benzov, hkrati pa sem dobil veliko podatkov, kje se ti avtomobili lahko kupijo. Približno dve leti in pol sva z ženo hodila od enega do drugega, potem pa je dozorela ideja, da ga končno kupimo."In zakaj prav MB? Sogovornik pojasnjuje, da je spoznal, da se splača vlagati le v avtomobile te tovarne, saj le tako ohranjajo ceno. Najprej se je odločil za nakup črnega mercedes-benza 220 A, nato se mu je izpolnila želja o sanjskem lepotcu črno-bež barve."Spet sva se spomnila dogodka z Dunaja: športni avto brez strehe, sončen dan in veter v laseh. Odločitev je padla in šla v nakup mercedes-benza 170 S cabrio. Začelo se je iskanje avtomobila, pri čemer mi je pomagal prijatelj, sicer Slovenec, ki že več kot 50 let živi na Švedskem. Teh modelov ni veliko, saj so v tej seriji izdelali le 830 vozil. Morda je na svetu le še od 20 do 30 voznih ... Ko so ga leta 1949 predstavili na pariškem avtomobilskem salonu, so celotno serijo razprodali v dveh dnevih. Leta 1950 je stal 18.000 mark, takrat si za ta denar dobil lepo vilo."