FOTO: Münchenski limuzinski plenilec

20 litrov na 100 kilometrov lahko tudi popije ta petica.

Foto: Bruno Kuzmin Najhitrejša bavarska petica je z zadnje plati prepoznavna po štirih zajetnih izpušnih ceveh, le njej namenjenih litih platiščih in obveznem emblemu v podobi »najmočnejše črke na svetu«.

Tankovska bitka

BMW M5

Motor: osemvaljni bencinski z dvema turbopolnilnikoma

Gibna prostornina: 4395 cm3

Največja moč: 441 kW (600 KM) med 5600 in 6700 vrt./min

Največji navor: 750 Nm med 1800 in 5600 vrt./min

Pogon: štirikolesni z 8-stopenjskim robotiziranim menjalnikom

Masa praznega vozila: 1940 kg

Največja dovoljena masa: 2440 kg

Mere (D/Š/V): 4966/1903/1473 mm

Medosna razdalja: 2982 mm

Prostornina prtljažnika: 530 l

Posoda za gorivo: 68 l

Najvišja hitrost: 250 km/h

Pospešek do 100 km/h: 3,4 s

Poraba goriva (EU): 14,5/8,2/10,5 l/100 km

Izpust CO2: 241 g/km

Uradni zastopnik: BMW Slovenija

Maloprodajna cena: 157.500/204.268 evrov testni model

Euro NCAP: 5 zvezdic (2017)

Foto: Bruno Kuzmin Osemvaljnik premore 600 KM.

Mačistični testosteron

Foto: Bruno Kuzmin Notranjost navdušuje z izvrstnima prednjima sedežema in dodatki, povezanimi s črko M, kot so volan z rdečima stikaloma za takojšen vklop individualnih nastavitev delovanja motorja, menjalnik, podvozje in pogon.

Foto: Bruno Kuzmin Keramični zavorni koluti za 9725 evrov se postavljajo s 23 kilogramov nižjo maso in zlato obarvanimi čeljustmi – prednji sta zelo sofisticirani, zadnji z grobo površinsko obdelavo precej manj.

Notorično neracionalen

Ne pričakujte preveč na prvo žogo. Generacijsko šesti M5 je v osnovi še vedno precej diskretna, čeprav na določenih mestih zelo športno začinjena limuzina. Ključno vlogo igrajo s črko M povezani priboljški, naj gre za agresivno oblikovan prednji ali s štirimi velikimi izpušnimi cevmi dopolnjen zadnji odbijač.Osvajalski pohod nadaljujejo: streha iz plastične mase s strukturno okrepitvijo iz ogljikovih vlaken, atraktivni zunanji ogledali, plejada z najmočnejšo črko povezanih emblemov in dih jemajoča platišča z vidno pompoznimi keramičnimi zavornimi koluti. Za slednje je treba k osnovni ceni prišteti malenkost manj kot deset tisočakov.Seveda je tu še poplava specifičnih detajlov, ki jih poučeno oko zlahka opazi, čeprav zna najhitrejšo petico sredi deževnega dne ali mračnega popoldneva marsikdo zamenjati za katero izmed bolj običajnih.Na Stalingrad sredi druge svetovne vojne spominja izpušna plejada, s katero streže 4,4-litrski bencinski osemvaljnik z dvema turbopolnilnikoma in 600 KM. Grmenje izpuhov z dvema loputama za uravnavanje pretočnosti izpušnih plinov spominja na tankovsko bitko.Zdi se, kot da bi pri vsakem pomiku 8-stopenjskega menjalnika steptronic pomotoma ušlo nekaj bencina v pregret izpuh. Topniške salve so ob glasnem sesanju zajetnih količin zraka in grgranju izpušnega sistema balzam za bencinsko dušo. To je kulminacija absurda in adrenalina, ko poletiš do 100 km/h v 3,4 sekunde in drviš z 200 km/h po dobrih 11 sekundah.Glede na deklarirano moč je M5 korak pred porschejem panamera turbo in odtenek za mercedes-benzom AMG E63 S. A je to precej nepomembno. Gre za nianse, ki ne spreminjajo pogleda na bavarski plenilski pohod, ki ga lahko petica nadgrajuje z doplačilnim paketom performance, del katerega je odprava hitrostne blokade s tradicionalnih 250 km/h. Takrat poletiš do 305 km/h.M5 je avtomobil dveh obrazov. Prvi s komfortno obarvano nastavitvijo delovanja motorja, menjalnika, volana in podvozja, deluje precej milo in uglajeno. Celo zvok izpuha je umirjeno pridušen in nič bombastičen. Radikalno drugačen, predrzno nevaren, zverinsko glasen in perverzno mačističen postane bavarec šele, ko izklopiš dinamično uravnavanje stabilnosti, izbereš najhitrejši in najbolj surov način delovanja 8-stopenjskega sekvenčnega menjalnika, povečaš odzivnost motorja na superšportno in vklopiš namesto predvidljivo varnega štirikolesnega le zadnji pogon.Takrat je to kot kamen trd in zverinsko dirkaški avtomobil. V njem občutiš vso slast zadnjega pogona in hitrih reakcij ob močnejšem dotiku plina. Salonska limuzina postane stroj s konkretno pobalinsko naravnanostjo, a ne gre pozabiti na zajetnost mase. M5 tehta skoraj dve toni, kar kliče po spoštovanju inercijskih sil.Gimnastične vaje v obliki igranja z bočno drsečim avtomobilom zahtevajo precej asfaltnega prostora in korekcijske bliskovitosti. Manjši M3 je po teh plateh bolj igrivo predvidljiv in manj strašljiv. Je pa M5 neprekosljiv na avtocestnih odsekih, kjer je ob divjanju prav tako dramatičen kot jumbo jet med vzletnim manevrom.Nič drugačna ni poraba, saj spusti bavarec po turbogrlu z lahkoto 20 litrov na sto kilometrov. Le med najbolj umirjeno avtocestno vožnjo se ta spusti do desetlitrske.Pozabite na kmečko pamet. Pri avtomobilih, kot je M5, je ni veliko. Tu gre za drugačne vatle, naj gre za adrenalin, hitrost, absurd, brutalnost ali kaj drugega iz temnejšega dela avtomobilske nerazsodnosti. Po tej plati je M5 brez dvoma vrhunski igralec, čeprav drži, da se lahko z velikansko konjenico primerja predvsem s superšportnimi germanskimi limuzinami, ne pa lažjimi in bolj gibčnimi klasičnimi dvovratnimi športnimi avtomobili romanskega izvora.