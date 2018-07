FOTO: Kje najdete najlepše slovenske plaže

Mesečev zaliv velja za najlpši del slovenske obale. FOTO: Boris Šuligoj

Seča, portoroška marina in Piranski zaliv iz zraka. FOTO: Jure Eržen, Delo



Lepo tudi ob jezerih

Glamping na Bloškem jezeru. FOTO: Bloke.si

LJUBLJANA – Resda naša obala ne premore veliko dolgih in sanjskih plaž, vseeno pa se najde tudi v Slovenskem primorju nekaj prijetnih kotičkov za preživljanje poletnih dni. Zbrali smo nekaj namigov, kje iskati morske užitke na naši obali.Za najlepšo slovensko plažo že dolgo velja Mesečev zaliv. Nahaja se v krajinskem parku Strunjan, skozi katerega se lahko sprehodite po čudoviti sprehajalni poti nad prepadnimi stenami in s sijajnim razgledom. V zaliv, ki je ime dobil zaradi oblike, podobne Mesecu, vodi strma pot, ki sicer ni nevarna, velja pa biti previden. Divja prodnata plaža ob vznožju klifov je lahko odlična ideja za pobeg od množic v turistično najbolj obleganih krajih. V krajinskem parku je edina urejena in plačljiva plaža pri kopališču Term Krka, ki ponuja tudi prijetno senco pod borovci.Lepo urejena, a v poletnih mesecih tudi zelo obiskana plaža je tudi v Izoli, pri svetilniku. Nekaj prijetne sence, ležanje na mehki travi ali na novih lesenih ležalnih površinah, dokaj čisto morje, bližnji lokali in restavracije za okrepčilo ... In dan je lahko popoln.Mnogi se kopajo in sončijo na rtu Seča. Z divje plaže se lahko umaknete in odpravite tudi na sprehod po Sečoveljskih solinah, med umetniške skulpture na Formi vivi ali pa proti Portorožu skozi kamp Lucija.Številni prisegajo tudi na plažo v Fiesi, ki zna biti sicer precej obljudena, vendar odlična za družinske počitnice. Ali pa v bolj skritem Pacugu, kjer je mladinsko letovišče. Nekaj neokrnjene narave je tudi v bližini Debelega rtiča. Od plaže pri letovišču se odpravite v smeri italijanske meje in našli boste raj na skalah ter pesku.Sicer pa se lahko »kot na morju« počutite tudi ob katerem od slovenskih jezer. Bohinjsko in Blejsko jezero sta že vrsto let med najlepšimi, a tudi najbolj obljudenimi pri nas, v zadnjih letih je postalo zelo živahno tudi na Velenjskem jezeru. Menda so lani tam našteli prek 100.000 obiskovalcev, ki so jih privabili številne aktivnosti in dogodki.Odlična ideja za izlet in ohladitev pa je tudi jezero na Blokah. Pozimi privablja številne drsalce, v poletnih mesecih pa je živahno zlasti po odprtju glampinga. Kulisa v lesu in naravnih barvah je izjemna ter zagotovo vredna obiska.