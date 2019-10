Fenomen svetovnih razsežnosti:  golf GTI

Najbolj zabaven, a hkrati še vedno zelo učinkovit in uporaben golf je bil rojen leta 1975 na frankfurtskem avtomobilskem salonu. Fotografije: Volkswagen

Rojstvo GTI

Leta 1975 so predstavili zabavnega, a hkrati še vedno uporabniško učinkovitega golfa.

Mikavni dodatki

810

kilogramov je samo tehtal prvi golf GTI.

Notranjost je opaznejša kot v običajnih različicah zaradi imenitnejšega oblazinjenja in prestavne ročice v obliki golf žogice.

Prodajni rekordi

GTI se je v primerjavi z običajnimi golfi bahal s širšimi pnevmatikami na razširjenih platiščih, z nižjim in s prečnima stabilizatorjema opremljenim podvozjem ter z glasnejšim izpuhom.

Začetno razmišljanje o športnem golfu, ki je potekalo brez odobritve Volkswagnove uprave, je dobilo oprijemljivejšo obliko, ko sta pobudnika k projektu privabila še nekaj sodelavcev. Vseh osem nadobudnežev je v prostem času razvijalo nove komponente, s katerimi bi golf dobil krila.Prva testiranja so izvedli na prototipni izvedbi scirroca z motorjem z dvojnim uplinjačem in znižanim podvozjem. Rezultati testov niso bili najboljši. Vodja Volkswagnovega razvojaje trdil, da ima avtomobil pretrdo in premalo harmonično podvozje, motor s preglasnim sesalnim sistemom in da je nevozen. A razvoj se ni ustavil.Nov prototip na osnovi golfa in motorja iz audija 80 GTE z elektronskim vbrizgom goriva je bil predstavljen upravi na začetku leta 1975. Javno predstavitev je ljudski gran turismo iniezione oziroma po angleško grand tourer injection doživel nekaj mesecev pozneje na frankfurtskem avtomobilskem salonu.Rodil se je zabaven, a hkrati še vedno uporabniško učinkovit golf. Športnik je dobil 1,6-litrski bencinski štirivaljnik z mehanski vbrizgom goriva K-jetronic in 80 kW (110 KM). To se morda zdi malo, a velja dodati, da je GTI tehtal le 810 kilogramov. »Hot hatch« je s štiristopenjskim ročnim menjalnikom do 100 km/h pospešil v 9,2 sekunde, dosegel končnih 182 km/h in uradno porabil 10,5 litra goriva na sto kilometrov.Takšen golf je bil v primerjavi z običajnimi opremljen s širšimi pnevmatikami na razširjenih platiščih, s 15 milimetrov nižjim in s prečnima stabilizatorjema opremljenim podvozjem ter z glasnejšim športnim izpušnim sistemom. Dodatno začinjenost je prinašala notranjost. Prestavno ročico je dopolnjevala bunka v obliki golf žogice, prednja sedeža sta ponujala več stranskega oprijema, merilniki so bili imenitnejši.Volan je bil v začetnem obdobju trikrak s sredinskim logotipom Wolfsburga, pozneje pa štirikrak z napisom GTi. Imenitnejše je bilo oblazinjenje v večinoma svetlo sivi barvi. Da gre za športno zverino, so odkrivali še manjši, a vidni detajli. Zaradi razširjenih 13-palčnih platišč s 175 milimetrov širokimi pnevmatikami je dobil avtomobil na blatnikih črne plastične obrobe.V osrčju prednjih platišč sta se namesto običajnih bobnov svetila prisilno hlajena zavorna koluta. Prednji odbijač je dopolnjeval spojler, motorno masko pa rdeča obroba in napis GTI. Enakega je dobil golf še na zadku. Dodaten ščepec športne pomade je prinesla leta 1982 motorna posodobitev z 1,8-litrsko izvedbo štirivaljnika z dvema konjema več in več prožnosti.Golf GTI prve generacije je prodajni fenomen brez primere. Pri Volkswagnu so jih kljub začetnemu pesimizmu v generacijsko prvi izvedbi prodali več kot 450.000. GTI zaradi tega ne bo nikoli čisto pravi starodobnik, je pa res, da je treba danes že za zelo povprečne primerke odšteti vsaj nekaj tisoč evrov.Najlepši, najbolj originalni in hkrati takšni z malo prevoženimi kilometri se lahko prodajajo celo za več kot 40.000 evrov.