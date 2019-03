Feng Šuj: Kam za boljši spanec postaviti posteljo

Pot do kvalitetnega spanca je tlakovana z dvojim: s kvalitetno posteljo in s pravilno umestitvijo te v spalnico. Kateri je zanjo po feng šuju najboljši položaj? Glava naj ne bo obrnjena proti vratom Kot opozarjajo poznavalci feng šuja obstaja položaj postelje, ki je spanju najmanj prijazen. In sicer glava ali noge med počitkom nikoli ne smejo kazati proti vratom.

Z drugimi besedami, postelja ne sme stati v isti liniji kot vrata, ki vodijo v spalnico. Kje naj bi stala? Lahko je umeščena vzporedno ali diagonalno na vrata in ne preblizu teh. Vzglavje naj bo prislonjeno ob steno, saj se tako

okoli ležišča ustvarja močna zaščitna energija.

Pomembno za pozitivno energijo v spalnici in s tem za boljši spanec je tudi tisto, kar ležišče obdaja. Za uravnoteženo energijo naj bo na vsaki strani zakonske postelje nočna omarica in poskrbite, da je vanjo mogoče leči neovirano z obeh strani.