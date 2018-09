Enostaven način za čiščenje obutve iz brušenega usnja

Lepi so in radi jih nosite, a ko se čevlji iz brušenega usnja umažejo, se zdi njihovo čiščenje na moč zahtevna naloga. Na srečo je takšna le na prvi pogled. Kajti obstaja način, s pomočjo katerega bodo v trenutku čisti kot novi. Pravi pripomoček za prave rezultate Pozabite na ščetko, s pomočjo katere bi z njih odstranili umazanijo. Ta se z drgnjenjem samo še bolj zažre v vlakna. Prav tako ni primerna za čiščenje običajna voda, saj se z njeno pomočjo umazanija razmaže na večjo površino.

Rešitev predstavlja miceralna voda. V njej so prisotni miceli, molekule, sestavljene iz olj in vode, ki delujejo kot magneti ter nase učinkovito vežejo umazanijo. Malo vode nanesite na nežno krpo in popivnajte na brušenem usnju prisotne madeže. Te nato obrišite s suho krpo. Čevlji bodo kot novi, enak način pa lahko uporabite tudi pri negi jakne iz omenjenega materiala.