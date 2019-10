Ekipni duh gasilstva z družabno igro Gasilska brigada  

Za kakšno igro gre?

Naročilo

Z vsakim nakupom igre bo 1€ namenjen mladinskim gasilskim sekcijam!

Slovenske novice z veseljem podpiramo projekte, ki so povezani z resničnimi heroji - gasilci. Ti nam s svojo predanostjo, požrtvovalnostjo in srčnostjo pomagajo takrat, ko nam je najtežje. Kako težko se je zoperstaviti ognjenim zubljem ter v kakšnih vseh nepredvidljivih situacijah se znajdejo gasilci, se pa lahko prepričate tudi sami.Izvirna namizna igra Gasilska brigada – Resnični heroji je nastala v Sloveniji v sodelovanju s poklicnimi in prostovoljnimi gasilci, ki so igri s svojimi pripombami in idejami dajali vsebino. Tako so v igri orisane dejanske situacije ter oprema, ki jo gasilci dnevno uporabljajo.Gre za družinsko namizno igro, namenjeno do štirim igralcem, starejšim od osem let. S soigralci ste pripadniki gasilske brigade, ki se s sodelovanjem in vztrajnostjo zoperstavljate ognju.Vsak igralec predstavlja enoto, ki ima tako svoje gasilsko vozilo kot tudi opremo, katera mu omogoča izvajanje posebnih potez v igri.Ko se ogenj na igralni plošči začne širiti, se morate odločiti o taktiki gašenja ter reševanja civilistov, izbrati morate primerno opremo ter upoštevati teren požara, saj se ogenj ne širi povsod z enako hitrostjo.Igra vsebuje kar nekaj izobraževalne vsebine, vendar je še vedno zelo zabavna, saj so te predstavljene nevsiljivo in zanimivo. Igrati jo je mogoče v dveh težavnostnih stopnjah, tako da zagotavlja zabavo za vso družino.Vsi bralci Slovenskih novic s kodoprejmeteterZa naročilu kliknite