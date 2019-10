Dvoboj z žgečkljivo Dolenjko

NI NUJNA)

Saj veste, avira je po dolenjsko ovira, Avirateku nekateri rečejo tudi Dolenjskatlon. Gre za mokro, penasto in zabavno premagovanje ovir na osemkilometrski trasi, tradicionalna rekreativna prireditev pa je tudi dobrodelna, saj vsak udeleženec del startnine prispeva v dobrodelne namene.Organizator je PGD Šentvid pri Stični skupaj z občino Ivančna Gorica oz. Zavodom Prijetno domače. Udeleženci sedmega organiziranega teka z ovirami bodo morali na razdalji osmih kilometrov premagati 20 pristnih in hudomušno poimenovanih ovir (prva se denimo imenuje Poskočni zajček, številka sedem je Žgečkljiva Dolenjka, deseta je Spovednica, 11. pa Ritodrs), postavljenih na poljskih in gozdnih poteh v okolici Šentvida pri Stični. Dogodek je namenjen odraslim in polnoletnim osebam, za najmlajše bo organiziran mini aviratek.To ni tekmovanje, saj organizatorji spodbujajo ekipno sodelovanje in druženje. Časa ne merijo, dogodek je primeren tudi za fizično slabo pripravljene udeležence. Niti uspešno premaganih ovir ne beležijo, mirno lahko katero izpustite.Vsak udeleženec bo za pristno dolenjsko pustolovščino in plačano startnino dobil topel občutek pri srcu zaradi prispevka v dobrodelni namen, krepko malico in pijačo, majico Aviratek s patentirano packo, priznanje za hvaljenje pred vnuki in veliko zanimive pustolovske vsebine za deljenje s prijatelji in sodelavci.Organizatorji so poskrbeli, da bo zabavno tudi pozneje, po teku in dobrodelni dražbi so namreč pripravili še Oktoberfejs, na katerem se boste ob dobri pijači in jedači zabavali ob ritmih ansamblov Nalet in Nipera.